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以人為本 新北成立設計中心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市政府成立「新北市設計中心」，透過設計思維導入城市治理，作為政府、設計團隊及地方民間的跨界合作平台。圖／新北文化局提供
新北市政府成立「新北市設計中心」，透過設計思維導入城市治理，作為政府、設計團隊及地方民間的跨界合作平台。圖／新北文化局提供

為延續2023台灣設計展在新北的能量，市府成立「新北市設計中心」，透過設計思維導入城市治理。新北市設計中心執行長由副市長朱惕之接任，將優化城市硬體空間，導入永續設計概念，建立公私部門品牌形象，並串聯國內外設計網絡，現正著手再造博物館及圖書館閱覽室，提升服務效能。

2023台灣設計展參與數達658萬人次，以設計、創意開啟在地價值，更將產業設計力，延伸為城市治理的倡議。新北市設計中心定位是成為各方溝通與交流平台，從社會觀察、參與討論到設計方案落地的社會實驗，讓設計思維成為城市治理內涵。

朱惕之2日在新北市設計中心開幕致詞指出，新北市設計中心任務包含優化城市硬體空間，將設計納入新北城市公共生活服務系統，落實城市永續、韌性發展機制。

市長侯友宜說，近年市府團隊運用設計思考，導入多項城市建設或服務計畫，例如與設研院合作，改造汐止、鶯歌2處衛生所，三貂嶺生態友善隧道獲紅點設計大獎肯定，不僅保留舊時建物，也與自然生態共生。新北市設計中心「以人為本」的永續精神，為城市議題找到最適切解方，就是最好的設計。

新北市文化局指出，現正與設計中心著手再造博物館及圖書館閱覽室等公共空間，盼優化藝文場所硬體空間條件，提升服務機能及效能。

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