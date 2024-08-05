老屋修繕補助申請少 北市加強宣導

北市逾30年以上建物達10萬棟，比率達7成，因應高齡建物公安問題，市府祭出各項修繕補助，不過議員調閱資料發現，每年申請補助件數屈指可數，以去年為例，申請補助修繕僅44案，質疑市府宣導不力，許多社區錯失補助機會，長期下來恐影響公安。市府表示，整建維護補助會透過實體說明會、網路等多方宣傳，提高申請意願。

信義新城管委會主委陳有鵬認為，檢修要花不少錢，光檢查就要40、50萬，若還要修就要另外報價，且高齡建物興建時消防法規與現在不同，若要符合現行法規花費更多，扣掉補助最少要再花30、40萬，很多住戶會認為很快就要都更，不想再浪費一筆錢，修繕意願低落。

議員曾獻瑩說，老舊公寓大廈修繕費用高，對住戶造成沉重負擔，建管處及更新處每年提供相關補助，如建管處針對屋齡20年以上房子，有公寓大廈共用部分維護修繕補助最高補助130萬元；更新處有都更整建維護，屋齡20年以上、5樓以下中低樓層建築更新增設電梯最高補助300萬、外牆整新拉皮最高有400萬。

曾指出，市府祭出多項修繕補助，實際來申請社區寥寥可數，以去年為例，建管處的維護修繕補助僅32件、共補助267萬元；更新處的都市更新整建維護補助僅13件申請、已補助12件，總計3398萬元，質疑市府未充分宣導，以致許多社區錯失補助機會。

建管處回應，會協助老舊社區成立管委會，將補助訊息傳遞給住戶，也透過各物業管理公協會、區公所等管道協助；更新處將透過實體說明會、網路平台等多元宣傳，若民眾來電詢問會派員現場初勘。補助措施會逐年滾動檢討，以符合民眾需求提升申請意願。