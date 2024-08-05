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運量達標 林口輕軌可望列優先路網

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
林口輕軌粗估運量達標，可望列為優先路網。圖為林口交流道改善工程現場施工狀況。本報資料照片
林口輕軌粗估運量達標，可望列為優先路網。圖為林口交流道改善工程現場施工狀況。本報資料照片

新北林口區人口逾13萬5千人，交通壅塞是林口人的痛，地方期待興建林口輕軌解交通困境，早年林口輕軌因運量不足每公里3500人次，無法列優先推動路線，去年在通勤月票TPASS助攻下，新北捷運局今年7月底估算，突破3500人次優先推動門檻。捷運局長李政安透露，近日已簽報市府交通局等單位，朝列入優先路網目標邁進。藍綠議員贊成林口建輕軌，也憂動輒10年工期對交通亂象緩不濟急，短期要先規畫棋盤式公車與公車專用道，各階段目標分頭並進，並主張輕軌要經過機捷A9站與林口長庚急診室。

新北捷運局指出，軌道建設被評估為優先者，才有機會進一步可行性評估，運量達每公里6000人次可規畫建中運量捷運，每公里達3500人次可規畫建輕軌。

中央、地方去年7月推1200元月票，因納入機場捷運，大幅增加林口居民搭大眾運輸轉乘意願，今年初林口輕軌推估運量達3472人次，捷運局今年7月底結算，已突破3500人次，列入優先路網門檻。

捷運局綜合規畫科長黃維崧表示，林口輕軌運量數據初步有達門檻，目前還需要其他單位一同確認，下一步會提出優先路線計畫送交通部審查，之後才會進入實質的可行性評估。

據新北捷運早年規畫草案，林口輕軌路線為粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化一路→復興一路（A8站）。

市議員蔡淑君說，她贊成建林口輕軌，工期動輒10年以上的輕軌緩不濟急，建議短期作法是規畫棋盤式公車與公車專用道，中期目標是林口交流道南出北入建設、市道105通往八里淡水，長期目標才是蓋林口輕軌。市議員李宇翔則說，在1200元月票助攻下，蓋林口輕軌運量達標，他樂觀其成，但捷運局早年推出的路線圖是5、6年前藍圖，林口發展快速，人口結構與分布大不相同，路線要重新檢討，包括一定要連接A9站，還有人口多的文化二路、三路、舊市區中山路等，才能有效接駁，另不能採平面，要高架或地下，否則會造成更大堵塞。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄建議，解決交通問題要先看問題在哪，可用哪些方式解決，先找出根本，才能對症下藥。張也說，輕軌或捷運建設是解決交通壅塞方法之一，若當地開車族群多，捷運、輕軌不一定能達紓解效果，要分析用路人資訊，才能對準目標。

新北捷運 林口 輕軌

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