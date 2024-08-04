北市衛生局長調任台大醫院 陳彥元曝原因非政治力介入

台北市衛生局長本月中旬將異動，現任陳彥元因個人生涯規畫，將歸建台大醫學院及台大醫院，遺缺由台大醫院急診醫學部主任黃建華接任。陳彥元任內推動國中男生納HPV疫苗公費補助等，今年更率領衛生局挺過全國重大食物中毒致死的寶林茶室案。他今表示，市長蔣萬安曾慰留，但「每個人都有每個階段要做的事」，未來會在醫院端努力、協助市府。

陳彥元時任台大醫院教學部副主任及台大醫學系副系主任，當時受蔣萬安邀請，點頭接掌北市衛生局長，去年3月走馬上任，今年因個人生涯規劃，8月中旬將調任台大醫院醫務秘書兼發言人。

「我對於每份工作都盡全力投入」，陳彥元直言上任後努力每一分鐘，提出腸病毒疫苗補助等多項公衛政策，其中「國中男生納HPV疫苗公費補助」及「醫療性凍卵」更成國家政策，將在未來推動、造福國人。他非常感謝蔣市長、市府團隊和議會支持，才有如今點滴成果。

陳彥元說，外界對於蔣萬安或許有些誤解，但在他眼中卻是一位非常認真的市長，也相當尊重專業，從小細節就能感受到蔣市長盡全力地協助衛政工作。

他也分享所認識的蔣市長，寶林茶室案期間，蔣曾約某日早上7點30分討論，自己原以為會有不少幕僚陪同，結果進入市長室只有市長一人，當天討論長達1小時且非常仔細；一年多來，蔣也曾多次於深夜12點多來電討論市政。

「每個人都有每個階段要做的事」，陳彥元強調沒有政治力介入，雖然蔣市長積極慰留，但是他未來調任台大醫院，不代表切斷與公共醫療相關業務，仍會在醫院端努力，協助市府推動造福市民朋友的政策，自己面對未來的工作與挑戰，依舊將持續努力每一分鐘。

陳彥元提及，黃建華與他是2020年台大醫院推薦公費就讀台大EMBA的同一屆同班同學，彼此有著好交情與相當默契。他相信，以黃建華的高度專業與勇於任事，心思細膩與謹慎穩健，絕對可以帶領衛生局大步向前，繼續在衛政上為市民謀福利。