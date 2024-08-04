淡水聖觀音「動」起來了 新北觀光添生力軍

新北市觀光添生力軍。淡水聖觀音興建陸續完備，4日天大殿開放辦活動，2024赤子童心兒童夏令營在這裡舉行，家扶中心邀請的60位小朋友玩得很開心。

和電影《小子》拍攝的時候比較，淡水聖觀音已揮別工地的樣子，越趨完備，整體建築古樸莊嚴。今天首次對外合作辦活動。

年底的活動在構想中，已找廠商試做過一次聖觀音「光雕」。也在找尋台灣最有創意的小吃，要做小吃市集。

聖觀音的免費接駁車站點最近也熱門，它設在捷運新市一路站出口，這附近剛被台灣房屋選為新北市新青安宅前十名熱門路段。

財團法人佛乘世界文教基金會副董事長劉梅婷說：「小朋友在大殿唱跳，大聲誦佛號。」一般，大殿是不會讓人家這樣「活蹦亂跳」的，聖觀音大殿允許我們這麼做。夏令營由佛乘世界文教基金會主辦。

孩子們在園區玩AR，透過手機找「巡行者」；玩VR，同樣手機搞定，進入元宇宙「佛乘世界」——一個物理現象全然不同的世界；玩藝術創作、聽觀世音菩薩的故事⋯⋯一張張笑臉映照窗外豔陽天。

聖觀音來客越來越廣，今年不少來自東南亞，尤其是泰國。

為了迎接有緣人，在凱米颱風來前，足足用了七天浴佛。聖觀音在2019年組裝安座，同年獲金氏世界紀錄™認證為「最大鋼製雕塑」，五年了，長了青苔。工作人員說：「用吊車把人送上去，從逾50公尺高空，以強力水柱沖洗。」如今聖觀音可謂容光煥發。

軟體也更完備，工作人員指出，音樂做好了，大殿中《1-20首真言誦》相伴，工作人員指出，AI作曲、AI唱誦，以梵語唱誦諸佛菩薩咒語，其中包括大家熟知的《大悲咒》和《準提觀音神咒》。在youtube上共享。