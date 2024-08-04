快訊

全家入住日本飯店遭投訴「亂敲房門」 蔡阿嘎驚吐真相

高雄鼓山民宅頂樓失火、濃煙狂竄 疑切割鋼材「火花噴濺」釀禍

陸快時尚品牌SHEIN 再被驗出各類服飾均含有害化學物

台中復康巴士3年獲贈160輛創紀錄 永續經營獲雙金肯定

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中復康巴士政策獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續行動獎」和「亞太永續行動獎」雙金獎肯定。圖／社會局提供
台中復康巴士政策獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續行動獎」和「亞太永續行動獎」雙金獎肯定。圖／社會局提供

台中市復康巴士不分年齡障別、不受設籍限制，更是六都唯一免費搭乘，獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續行動獎」和「亞太永續行動獎」雙金獎肯定，表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)工作上卓越成果及貢獻。

台中市現有277輛復康巴士投入營運，跑遍大街小巷、風雨無阻地接送身心障礙者，透過共乘路線規劃和智慧化預約及管理系統，提高載運量，去年服務超過84萬人次，營運效益全國之冠。

社會局指出，社會局積極邀集民間力量攜手公益，近3年獲贈復康巴士逾160輛，累積市值2億餘元，創歷史紀錄。

每輛復康巴士捐贈者來自不同的溫暖角落，都有著屬於自己的故事，延續助人為善、回饋社會的心願。

81歲的香港海報大師阮大勇退休後移居台中，義賣作品捐贈復康巴士，感謝復康巴士帶他完成夢想；同樣身為藝術家的口畫創作家陳華國，為了學油畫經常搭乘復康巴士，他也說，復康巴士就像我的腳，帶我去尋找靈感，完成夢想。

社會局長廖靜芝表示，台中復康巴士為六都唯一免費，希望部分經濟弱勢的身障者就醫、復健和社會參與等行動無礙不受限，台中復康巴士服務獲肯定，顯示服務達成SDG 10減少不平等和促進SDG 3健康與福祉永續發展目標。

台中市 巴士 永續

延伸閱讀

南投美好城市行動 首屆國際觀光使者培訓營圓滿落幕

北市好孕專車補助爆拆單超額領補助 社會局澄清2原因所致

包下台中洲際邀1.2萬名孩童看棒球 今球星周思齊、小黑助陣

高雄復康巴士 高醫岡山醫院加入服務

相關新聞

蔣萬安小內閣異動 衛生局長台大黃建華出任借助AI專長

台北市長蔣萬安上任一年多，近期再度一波小內閣人事異動。曾處理寶林茶室中毒案北市食安風暴的北市衛生局長陳彥元，將調任回台大...

「台中女子市集」微型創業 這些媽媽終於兼顧孩子事業

台中市政府社會局以SDG5性別平等為核心，推動經濟女力，成立「台中女子市集」，培植76位有就業需求的弱勢婦女和婦女團體成...

蔣萬安發言團隊添美女生力軍… 第3副發言人葉向媛出任

台北市長蔣萬安小內閣人事異動，除衛生局長陳彥元回台大醫院，新任衛生局長由現任台大醫院急診醫學部主任黃建華出任。北市府今天...

高齡建物整建修繕補助無人知...一年不到50件 市府：加強宣導

北市有近7成的房屋屋齡超過30年，明年起6、7層樓集合住宅，也要辦理公安申報，預計增加2710件，申報後若有要改善所需經...

蔣萬安引湯姆歷險記馬克吐溫名言 勉學生旅行擴展視野

籌辦近一年的「愛之船-百人圓夢旅」今天由北市長蔣萬安親自授旗，讓通過遴選的中正、萬華100位用功、孝順且大部分皆未曾出過...

北市機車彎前有汽車格變「機車監獄」 挨酸異世界設計

台北市政府持續推動行人友善政策，挖設機車彎。不過也民眾反映，金山南路二段上有一處機車彎前方竟畫有臨時停車格，多輛機車被汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。