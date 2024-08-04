台中復康巴士3年獲贈160輛創紀錄 永續經營獲雙金肯定

台中市復康巴士不分年齡障別、不受設籍限制，更是六都唯一免費搭乘，獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「台灣永續行動獎」和「亞太永續行動獎」雙金獎肯定，表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)工作上卓越成果及貢獻。

台中市現有277輛復康巴士投入營運，跑遍大街小巷、風雨無阻地接送身心障礙者，透過共乘路線規劃和智慧化預約及管理系統，提高載運量，去年服務超過84萬人次，營運效益全國之冠。

社會局指出，社會局積極邀集民間力量攜手公益，近3年獲贈復康巴士逾160輛，累積市值2億餘元，創歷史紀錄。

每輛復康巴士捐贈者來自不同的溫暖角落，都有著屬於自己的故事，延續助人為善、回饋社會的心願。

81歲的香港海報大師阮大勇退休後移居台中，義賣作品捐贈復康巴士，感謝復康巴士帶他完成夢想；同樣身為藝術家的口畫創作家陳華國，為了學油畫經常搭乘復康巴士，他也說，復康巴士就像我的腳，帶我去尋找靈感，完成夢想。

社會局長廖靜芝表示，台中復康巴士為六都唯一免費，希望部分經濟弱勢的身障者就醫、復健和社會參與等行動無礙不受限，台中復康巴士服務獲肯定，顯示服務達成SDG 10減少不平等和促進SDG 3健康與福祉永續發展目標。