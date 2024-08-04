「台中女子市集」微型創業 這些媽媽終於兼顧孩子事業

台中市政府社會局以SDG5性別平等為核心，推動經濟女力，成立「台中女子市集」，培植76位有就業需求的弱勢婦女和婦女團體成為攤主，又串連140家在地「性別友善店家」，公私協力營造性別友善空間，獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「亞太永續行動獎」銀獎肯定。

社會局成立「台中女子市集」，透過微型創業模式，利用時間彈性、機動性高的特性，培力婦女重返勞動市場，希望改善勞動參與率偏低的情形，達到SDG1消除貧窮、經濟賦權的目標。

社會局表示，25歲到29歲是台中市女性勞動參與最高點，之後隨年齡增長下降，女性面臨婚姻、生育、家庭照顧等生命轉換階段，也遭遇二度就業困難及服務年資短等就業困境。

「遇見良食」攤主分享，參與培力課程學會市場分析、財務管理及社群行銷等專業知能，運用臉書經營與行銷商品，創造實體販售之外的網路行銷管道。

「日出甜室」攤主說，擺攤要花許多時間準備，過程繁複但她非常開心，能在照顧3個孩子的同時，又擁有自己的事業和收入。

社會局招募百貨、餐廳、咖啡廳、文創飾品店、書店及社區大廈管理物業等台中在地店家加入「性別友善店家」。「屋馬燒肉」營造友善空間、提供月經友善生理備品；「Reebok形象概念店文心門市」營造友善職場與購物環境。

社會局說明，今年3月在聯合國第68屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議(NGO CSW)上，團隊特別分享「台中女子市集」及「性別友善店家」特色方案，與國際交流推動經濟女力的成果，回應聯合國永續發展目標並響應建構低碳城市。

有關「女子市集」及「性別友善店家」的更多資訊，可至台中市政府性別平等專區( https://ge.taichung.gov.tw/home.aspx )了解。