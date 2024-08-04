快訊

全家入住日本飯店遭投訴「亂敲房門」 蔡阿嘎驚吐真相

高雄鼓山民宅頂樓失火、濃煙狂竄 疑切割鋼材「火花噴濺」釀禍

陸快時尚品牌SHEIN 再被驗出各類服飾均含有害化學物

「台中女子市集」微型創業 這些媽媽終於兼顧孩子事業

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市社會局成立「台中女子市集」，培植76位有就業需求的弱勢婦女和婦女團體成為攤主。圖／社會局提供
台中市社會局成立「台中女子市集」，培植76位有就業需求的弱勢婦女和婦女團體成為攤主。圖／社會局提供

台中市政府社會局以SDG5性別平等為核心，推動經濟女力，成立「台中女子市集」，培植76位有就業需求的弱勢婦女和婦女團體成為攤主，又串連140家在地「性別友善店家」，公私協力營造性別友善空間，獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「亞太永續行動獎」銀獎肯定。

社會局成立「台中女子市集」，透過微型創業模式，利用時間彈性、機動性高的特性，培力婦女重返勞動市場，希望改善勞動參與率偏低的情形，達到SDG1消除貧窮、經濟賦權的目標。

社會局表示，25歲到29歲是台中市女性勞動參與最高點，之後隨年齡增長下降，女性面臨婚姻、生育、家庭照顧等生命轉換階段，也遭遇二度就業困難及服務年資短等就業困境。

「遇見良食」攤主分享，參與培力課程學會市場分析、財務管理及社群行銷等專業知能，運用臉書經營與行銷商品，創造實體販售之外的網路行銷管道。

「日出甜室」攤主說，擺攤要花許多時間準備，過程繁複但她非常開心，能在照顧3個孩子的同時，又擁有自己的事業和收入。

社會局招募百貨、餐廳、咖啡廳、文創飾品店、書店及社區大廈管理物業等台中在地店家加入「性別友善店家」。「屋馬燒肉」營造友善空間、提供月經友善生理備品；「Reebok形象概念店文心門市」營造友善職場與購物環境。

社會局說明，今年3月在聯合國第68屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議(NGO CSW)上，團隊特別分享「台中女子市集」及「性別友善店家」特色方案，與國際交流推動經濟女力的成果，回應聯合國永續發展目標並響應建構低碳城市。

有關「女子市集」及「性別友善店家」的更多資訊，可至台中市政府性別平等專區( https://ge.taichung.gov.tw/home.aspx )了解。

台中市 性別 永續

延伸閱讀

監院指未積極處理性騷案 外交部：持續精進防治措施

陳其邁買1千盒身障團體中秋禮品 議長康裕成不甘示弱：議會年年加碼

好孕專車補助疑遭超額申領 北市府：已優化系統

北市好孕專車補助爆拆單超額領補助 社會局澄清2原因所致

相關新聞

蔣萬安小內閣異動 衛生局長台大黃建華出任借助AI專長

台北市長蔣萬安上任一年多，近期再度一波小內閣人事異動。曾處理寶林茶室中毒案北市食安風暴的北市衛生局長陳彥元，將調任回台大...

「台中女子市集」微型創業 這些媽媽終於兼顧孩子事業

台中市政府社會局以SDG5性別平等為核心，推動經濟女力，成立「台中女子市集」，培植76位有就業需求的弱勢婦女和婦女團體成...

蔣萬安發言團隊添美女生力軍… 第3副發言人葉向媛出任

台北市長蔣萬安小內閣人事異動，除衛生局長陳彥元回台大醫院，新任衛生局長由現任台大醫院急診醫學部主任黃建華出任。北市府今天...

高齡建物整建修繕補助無人知...一年不到50件 市府：加強宣導

北市有近7成的房屋屋齡超過30年，明年起6、7層樓集合住宅，也要辦理公安申報，預計增加2710件，申報後若有要改善所需經...

蔣萬安引湯姆歷險記馬克吐溫名言 勉學生旅行擴展視野

籌辦近一年的「愛之船-百人圓夢旅」今天由北市長蔣萬安親自授旗，讓通過遴選的中正、萬華100位用功、孝順且大部分皆未曾出過...

北市機車彎前有汽車格變「機車監獄」 挨酸異世界設計

台北市政府持續推動行人友善政策，挖設機車彎。不過也民眾反映，金山南路二段上有一處機車彎前方竟畫有臨時停車格，多輛機車被汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。