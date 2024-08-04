蔣萬安發言團隊添美女生力軍 前主播葉向媛出任第3位副發言人

台北市長蔣萬安小內閣人事異動，除衛生局長陳彥元回台大醫院，新任衛生局長由現任台大醫院急診醫學部主任黃建華出任。北市府今天宣布，市府第三位副發言人由媒體人轉任蔣萬安團隊負責社群操作的葉向媛出任。

北市府表示，北市府秘書處媒體事務組研究員葉向媛接任副發言人。葉畢業於輔仁大學新聞學系，曾歷任年代與壹電視的記者及主播、民視記者，並在入職媒體事務組後，協助市府新媒體行銷，未來將以副發言人角色，持續協助強化市政溝通。

另外，這一波人事異動，原任北市市場處處長的陳庭輝將出任北市府技監，市場處處長一職由原任臺北市政府研究發展考核委員會主任秘書黃宏光接任；南港區公所區長一職由現任臺北市政府參議林士斌接任；現任中山區公所區長李美麗屆齡退休，中山區公所區長一職將由現任北市府研究發展考核委員會簡任研究員黃鳴鴻接任；現任北市府文化局副局長田瑋將轉任臺北市政府參議。

另外，聯合醫院總院長王智弘是國防醫學院醫學科學研究所博士，歷任國軍臺中總醫院院長、三軍總醫院院長、國防部軍醫局副局長、台北榮總桃園分院院長，未來將以豐富的醫院管理經驗，提升聯醫營運與改革。

另外，聯合醫院相關人事安排，陽明院區院長已由原任聯醫教研防疫資訊副總院長邱逸淳博士接任；聯醫林森中醫昆明院區院長將由曾任職於長庚大學、高雄長庚醫院的國立陽明交通大學洪裕強教授接任。