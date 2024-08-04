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蔣萬安小內閣異動！衛生局長陳彥元卸任 台大醫黃建華出任「借助AI專長」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新任北市衛生局長將由現任台大醫學院急診醫學部主任黃建華出任。圖／北市府提供
新任北市衛生局長將由現任台大醫學院急診醫學部主任黃建華出任。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安上任一年多，近期再度一波小內閣人事異動。曾處理寶林茶室中毒案北市食安風暴的北市衛生局長陳彥元，將調任回台大醫院醫務秘書兼發言人。新任北市衛生局長將由現任台大醫學院急診醫學部主任黃建華出任。

據了解，黃建華出任北市衛生局長，市長蔣萬安看重黃擔任台大急診醫學部主任資歷、也有豐富行政資歷，並且黃建華長期研究AI醫療相關領域，蔣萬安想藉助黃建華的專長，協助北市府、聯合醫院推動智慧醫療。黃建華也曾在2022年獲得傑出資訊人才，將智慧急診想法與台大AI研究中心合作，緩解急診壅塞現象，提升醫病品質。

北市府表示，市長蔣萬安肯定陳彥元於衛生局長任內的服務與貢獻，尤其去年東南亞及南部發生大量本土登革熱群聚案件，台北的疫情則在衛生局及相關單位嚴謹聯防下，受到有效控制；疫苗政策推動方面，去年北市國中女生的HPV疫苗接種情形已達成WHO建議90%目標，今年也領先六都、將全市國中男生也納入公費接種，近期也推動了腸病毒疫苗補助。

至於今年初台北迎來全國首例食品中毒致死的寶林茶室案，市府表示，陳局長與衛生局全力以赴，第一時間積極稽查，並從廚師手上採集的關鍵生物跡證中，檢出邦克列酸，相當於驗證本案與餐廳確有關聯。市府團隊也祝福陳局長在未來新職順利，持續貢獻、利國利民。

即將就任的衛生局長黃建華是台大臨床醫學研究所博士、台大醫學院急診醫學科以及台大醫院急診醫學部主任，同時也擔任台灣復甦照護學會理事長、台灣急診醫學會學術委員會主任委員、國家科學及技術委員會學科複審委員等職務。

市府表示，黃建華以心血管內科專業長年致力於急診醫學領域，曾建立多項台灣首創治療、主持全台跨院研究計畫，改善心跳停止病人長期的預後及復原，近期也投入人工智慧機器學習與醫療服務的結合及管理，獲得傑出資訊人才及國家新創獎肯定。

北市府表示，市長蔣萬安期許新任局長，未來以豐富的醫學經驗，以及將人工智慧應用於醫療的創新經驗，守護市民朋友的心理健康、加強自殺防治、提升長照服務、捍衛食品安全，並提升整體的醫療與衛生服務。

北市府 台大醫學院 衛生局

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