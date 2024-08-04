商圈美學設計加值計畫 台南孔廟、國華友愛商圈雙獲選

經濟部商業發展署辦理今年度「商圈美學設計加值計畫」，由全國324個商圈組織中，挑選4商圈做為示範導入，其中，台南市孔廟、國華友愛2處商圈脫穎而出，共爭取到1000萬元經費，不僅成為全台首屆示範商圈，未來更將活化台南在地經濟。

經發局指出，孔廟商圈與國華友愛商圈獲經濟部補助，爭取商圈美學設計加值計畫共1000萬經費，該計畫與台灣設計研究院合作，透過挖掘商圈發展課題輔導示範商圈，並進行品牌識別、街道空間改造等協作共創，為商圈轉型帶來新契機。

其中，孔廟商圈的加值重點於強化孔廟文化，以府中街為主要區域，透過商圈識別設計、街道公共規劃、亮點商家改造及文化商品開發，提升商圈文化氛圍與吸引力；國華友愛商圈則聚焦於國華街一帶，以街區老牌新造為重點，進行識別重造、入口意象建置及招牌整理，為商圈注入新的生命力。

經發局也提到，今年10月2024台灣設計展將在台南市立美術館2館及市定古蹟西市場盛大展出，周邊鄰近商圈就是孔廟商圈與國華友愛商圈，未來預計配合台灣設計展一起亮相展示設計加值的豐碩成果，讓更多人看到台南市商圈的無限可能。