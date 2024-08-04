綠議員批淡水亮點計畫6年就「不亮了」 新北：研議改善

民進黨新北市議員鄭宇恩今天批評，中央補助淡水亮點計畫中，海關碼頭的景觀燈逾半損壞拆除，亮點計畫才過6年就「不亮了」；新北文化局表示，年久破損，將研議替代改善方案。

鄭宇恩發布新聞稿指出，新北市政府2022年1月發布新聞稿宣傳，爭取中央補助施作的「新北市淡水亮點計畫」，中央評比獲得特優殊榮。

她表示，當初的淡水亮點計畫當中，在海關碼頭外圍的景觀燈40盞於107年7月設置，迄今已經逾半損壞並拆除，只剩基座，市府卻遲遲未修復，所謂的亮點計畫，完工才過了6年就「不亮了」。

鄭宇恩表示，新北爭取中央預算建設，卻無能維護管理，從設計就欠缺對後續維護的考量，好像中央的錢就不是錢，可以隨意浪費揮霍，她將提案將此案送交審計單位列管檢討。

文化局表示，淡水海關碼頭外圍景觀矮燈設置至今已逾6年，年久破損，由於相同規格備品取得不易。後續將由淡水古蹟博物館邀集相關主管機關，就海關碼頭周邊照明，在兼顧安全、照明與美感的原則下，共同研議替代改善方案。