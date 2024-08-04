議員批青年失業率6都最高 蔣萬安：跨局處面對
民進黨台北市議員林延鳳昨天指出，台北市青年失業率蟬聯6都之首，勞動局及青年局責無旁貸。台北市長蔣萬安今天說，市府有很多可以做得更多、更好的部分，要跨局處共同努力。
林延鳳表示，根據主計總處統計，今年上半年台北市15至24歲青年失業率為15.3%，不僅持續蟬聯6都之首，更較去年同期13.8%上升1.5%，令人擔憂。
蔣萬安今天出席113年度中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動前接受媒體聯訪表示，失業率是跨局處要共同努力的問題，不只是勞動局及青年局，甚至教育局都要一起面對。
蔣萬安指出，在這個問題上，市府應該可以做得更多、更好，所以教育局已經在6月成立技職教育科，希望減少學用落差，並增加年輕學子的技能，同時舉辦台北市首都盃國際技能競賽，讓技職體系的學生可以跟國際好手切磋學習。
蔣萬安進一步表示，他還會在既有政策上加大力道，例如提供尋職中青年的共享運具補助，將擴大補助對象並延長補助至2個月。
蔣萬安說，其實台北市在30至44歲間的失業率是6都最低，但15至24歲的年輕人仍要加倍努力，勞動局會針對各項指標持續追蹤，跨局處共同面對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言