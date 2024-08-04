高齡建物整建修繕補助無人知...一年不到50件 市府：加強宣導

北市有近7成的房屋屋齡超過30年，明年起6、7層樓集合住宅，也要辦理公安申報，預計增加2710件，申報後若有要改善所需經費不便宜，議員指出，雖建管處與更新處有補助，但民眾卻常不知可申請，以去年為例，相關補助實際申請僅有44案，呼籲市府加強宣導。市府回應，會透過活動發DM、實體、網路加強宣導，並逐年針對相關補助額度與申請方式檢討，讓高民眾來申請意願。

內政部統計，截至今年3月，北市已有10萬棟房子屋齡超過30年佔7成，明年起工安申報擴大，確實可提升舊大樓安全性，保障住戶生命財產安全，但老舊公寓大廈改善項目多，龐大修繕金額，易對住戶造成沉重經濟負擔，但建管處及更新處每年皆有提供相關補助，包含建管處針對屋齡20年以上房子，有公寓大廈共用部分維護修繕補助最高補助130萬元

北市約有9000多個管委會，建管處跟更新處針對高齡建物也有修繕及整建相關補助，，社區若有需改善項目，可向建管處申請補助項目1年內修繕完成申請補助款，最高130萬元；更新處也有都更整建維護，協助屋齡20年以上、五樓以下中低樓層建築更新增設電梯，最高補助到300萬、外牆整新拉皮改善最高補助到400萬。

議員曾獻瑩發現，北市針對高齡建屋都有相關修繕補助，但實際一年有來申請補助的社區卻屈指可數，調閱去年數字來看，建管處的維護修繕補助，僅32件申請、補助32件267萬元；更新處的都市更新整建維護補助，也僅有13件申請、補助12件總計3398萬元，他認為，市府並未充分宣導，以致許多社區錯失補助的機會，長期下來恐影響公安。

曾獻瑩呼籲，市府應多辦理說明會，讓民眾確實掌握，協助老舊大樓進行必要的改善，讓社區掌握到有相關補助可以申請，此外，公安申報也是市府定期跟社區連結的重要平台，應善用時機讓各社區掌握到補助資源，即時修繕改進，確保公共安全。

建管處表示，會利用導老舊社區成立管委會將補助訊息告知社區住戶，製作補助懶人包DM發放給各物業管理公學會及區公所，使更多社區接獲補助訊息；更新處也說，相關整建維護補助透過實體說明會、網路平台、大眾捷運月台電視廣告等多元管道推廣行銷，若民眾來電詢問，也會派員現場初勘，並委託輔導團隊建築師提供到府場勘說明等，補助措施也逐年滾動檢討，簡便程序、加碼補助等，以符合民眾需求提升申請意願。