蔣萬安引湯姆歷險記馬克吐溫名言 勉學生旅行擴展視野

籌辦近一年的「愛之船-百人圓夢旅」今天由北市長蔣萬安親自授旗，讓通過遴選的中正、萬華100位用功、孝順且大部分皆未曾出過國的國、高中生們，8月14日啟航出發日本沖繩、石垣島等國際交流。蔣萬安今也勉勵同學說「世界就像一本書，若不旅行大概只看了一頁」，馬克吐溫也曾說過，「其實旅行是偏見最大的殺手」，希望孩子從小有機會都能夠到各地去走走。

本次公益活動是由財團法人寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥大力協助，議員應曉薇也捐出選舉補助款並與北市教育局、大理高中合作籌備，遴選中正、萬華100位國高中生國際交流。

蔣萬安說，透過這次的活動希望能夠增加孩子的視野，不只進行國際、雙語教育，也透過郵輪搭配海洋教育。所以台北市府這次也跟基隆海洋科學館簽訂MOU，透過這一趟的海外見學團到沖繩 石垣島等，讓孩子不只是能夠學習雙語，能夠了解新的文化。

蔣萬安說，有句名言這樣說「世界就像一本書，但若不旅行，你大概只看了一頁」。馬克吐溫也曾經說過，「其實旅行是偏見最大的殺手」，希望孩子從小有機會都能夠到各地去走走。

應曉薇表示，希望海外見學團可以透過各種方式，鼓勵、協助孩子到各地去走走看看。藉此看一看遼闊的世界，增進自信心與國際視野、認識不同的朋友，去追逐自己的夢想，未來更有能力薪火相傳，回饋這個社會。