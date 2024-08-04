北市機車彎前有汽車格變「機車監獄」 挨酸異世界設計

台北市政府持續推動行人友善政策，挖設機車彎。不過也民眾反映，金山南路二段上有一處機車彎前方竟畫有臨時停車格，多輛機車被汽車阻擋無法出入，成為「機車監獄」。北市新工處回應，在施做機車彎前就已通知交工處，但沒有立即塗銷車格，才趕緊通知新工處廠商於昨早塗銷。

有民眾日前在Threads上反映，把機車停在台北市金山南路二段某銀行門口前的停車格，要離開時卻發現有2輛汽車停在機車彎前方，以為是違規停車，但發現地板上有「臨時停車格」字樣與汽車格。有網友就諷刺說這是「專門設計機車族的設計」、「設計得很好，下次別設計了」

北市議員顏若芳也發現缺失，還說「台北市是什麼異世界嗎？」。她指出，有網友在Threads上發布影片，金山南路二段一處機車彎停車格，入口處又畫設了汽車停車格，對這種詭異現象本來不敢相信，但助理正好住在附近，實際到現場看之後才發現是真的。

顏若芳說，經向北市府了解原委後，證實是新工處施作人行道挖彎時忘記塗銷汽車格了，於是也要求新工處盡速塗銷處理，更不要再出現這種荒唐的問題，讓台北變「機車監獄」。

北市新工處回應，並非是忘記塗銷，該機車彎在施做前就已經有通知交工處要隨時做好準備，上周施做完後，交工處本應通知廠商將原本的臨時停車格塗銷，但周五整日都還有停車格，所以有汽車停放，導致機車被擋住無法出入。