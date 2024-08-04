七夕情人節 新北漁人碼頭光雕水舞放煙火

為營造七夕情人節的浪漫氛圍，淡水漁人碼頭舉辦仲夏繽紛樂活動，首先是 9 日晚間揭開8天的情人週光雕水舞秀；11日晚間施放煙火。歡迎大家一起來追煙花、賞水舞，享受浪漫。

新北市漁業處今天發布新聞稿表示，「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動將自9日開跑，展開為期1個月水舞、假日市集與施放煙火等系列活動。

漁業處表示，由於活動期間遇七夕情人節，因此，特別規劃從9日到16日共8天的情人週活動，首先登場的是9日晚間的情人節限定版光雕水舞展演，繼而是11日晚間施放的「淡海情緣」主題煙火。

漁業處表示，情人週活動期間每晚7時至9時，每30分鐘展演1場，每場5分鐘的情人節限定版水舞秀，7時及9時更推出兩場燈光雷射秀，搭配情人節主題的華語情歌，要讓漁人碼頭變身成為浪漫的音樂碼頭。

漁業處表示，11日晚間的煙火秀將於7時50分以無人機燈光秀來拉開活動序幕，緊接著8時整，將在淡水河上施放「淡海情緣」主題煙火，搭配港區內以燈飾點綴的木棧道，營造出獨特的「微光碼頭」氛圍。歡迎大家一起來追煙花、賞水舞、逛市集，享受七夕情人節的夏日浪漫。