快訊

台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

香蕉會破壞其他蔬果的多酚，所以不能打成蔬果汁？教授這麼說

奧運擊劍／剛奪金就退休！「小林志玲」江旻憓宣布告別運動員生涯

七夕情人節 新北漁人碼頭光雕水舞放煙火

中央社／ 新北4日電

為營造七夕情人節的浪漫氛圍，淡水漁人碼頭舉辦仲夏繽紛樂活動，首先是 9 日晚間揭開8天的情人週光雕水舞秀；11日晚間施放煙火。歡迎大家一起來追煙花、賞水舞，享受浪漫。

新北市漁業處今天發布新聞稿表示，「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動將自9日開跑，展開為期1個月水舞、假日市集與施放煙火等系列活動。

漁業處表示，由於活動期間遇七夕情人節，因此，特別規劃從9日到16日共8天的情人週活動，首先登場的是9日晚間的情人節限定版光雕水舞展演，繼而是11日晚間施放的「淡海情緣」主題煙火。

漁業處表示，情人週活動期間每晚7時至9時，每30分鐘展演1場，每場5分鐘的情人節限定版水舞秀，7時及9時更推出兩場燈光雷射秀，搭配情人節主題的華語情歌，要讓漁人碼頭變身成為浪漫的音樂碼頭。

漁業處表示，11日晚間的煙火秀將於7時50分以無人機燈光秀來拉開活動序幕，緊接著8時整，將在淡水河上施放「淡海情緣」主題煙火，搭配港區內以燈飾點綴的木棧道，營造出獨特的「微光碼頭」氛圍。歡迎大家一起來追煙花、賞水舞、逛市集，享受七夕情人節的夏日浪漫。

情人節 淡水河 漁人碼頭

延伸閱讀

「設計力導入城市治理 」新北成立設計中心先改造2場域

新北草里漁港友善釣魚示範區 蹦火仔震撼演出驚呼連連

七夕情人節想壞壞…怎辨別對方有性病？專家教戰：看到這些現象快跑

不畏大雨！ 5萬人擠大稻埕 煙火3百秒「雙倍齊發」

相關新聞

北市機車彎前有汽車格變「機車監獄」 挨酸異世界設計

台北市政府持續推動行人友善政策，挖設機車彎。不過也民眾反映，金山南路二段上有一處機車彎前方竟畫有臨時停車格，多輛機車被汽...

高齡建物整建修繕補助無人知...一年不到50件 市府：加強宣導

北市有近7成的房屋屋齡超過30年，明年起6、7層樓集合住宅，也要辦理公安申報，預計增加2710件，申報後若有要改善所需經...

蔣萬安引湯姆歷險記馬克吐溫名言 勉學生旅行擴展視野

籌辦近一年的「愛之船-百人圓夢旅」今天由北市長蔣萬安親自授旗，讓通過遴選的中正、萬華100位用功、孝順且大部分皆未曾出過...

獨／運量粗估達標 林口輕軌可望列優先路網

林口地區近年人口猛爆性成長，地方長期飽受上下班尖峰時間交通壅塞之苦，盼能推動林口輕軌紓解問題，早年林口輕軌因運量不足每公...

「設計力導入城市治理 」新北成立設計中心先改造2場域

為延續2023台灣設計展在新北累積設計能量，新北市府成立「新北市設計中心」，透過設計思維導入城市治理。新北市設計中心執行...

新北公幼生餐費1天72元 議員盼調高

正值暑假，就讀公幼的家長會選擇送到學校暑期班，有議員發現，因國教署規定公幼的午餐費及點心費按人數計算，每幼生每天只有72...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。