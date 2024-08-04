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獨／運量粗估達標 林口輕軌可望列優先路網

聯合報／ 葉德正／新北即時報導
林口輕軌粗估運量達標，可望列為優先路網。圖為林口交流道改善工程現場施工狀況。本報資料照片
林口輕軌粗估運量達標，可望列為優先路網。圖為林口交流道改善工程現場施工狀況。本報資料照片

林口地區近年人口猛爆性成長，地方長期飽受上下班尖峰時間交通壅塞之苦，盼能推動林口輕軌紓解問題，早年林口輕軌因運量不足每公里3500人次無法列入優先推動路線，但在去年TPASS助攻下，新北市捷運局今年7月底估算，已突破3500人次優先推動路線門檻。新北捷運局長李政安表示，已簽報交通局等單位確認，朝列入優先路網目標邁進。

捷運局指出，軌道建設被評估為「優先」者，才有機會進一步進入可行性評估，運量達每公里6000人次可規畫興建中運量捷運，而每公里達3500人次則可規畫興建輕軌。

中央、地方去年7月推出1200月票，因納入機場捷運，大幅度增加林口民眾搭乘大眾運輸工具轉乘的意願，今年初林口輕軌推估運量已達3472人次，捷運局今年7月底結算，已經正式突破3500人次，達到列入優先路網門檻。

李政安指出，目前根據結算結果，已經將相關資料簽報交通局等單位最後確認，目標就是將林口輕軌調整為優先路網。

捷運局綜合規畫科長黃維崧表示，林口輕軌運量數據初步跑起來是有達到門檻，目前還需要各單位確認，確認後，就會提出優先路線計畫送交通部審查，之後才會進入實質的可行性評估階段。

據新北捷運早年規畫草案，林口輕軌路線為粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化一路→復興一路（A8站）。

新北市議員蔡淑君表示，她贊成林口輕軌建設，但目前林口交通要靠10年以上時間建設的輕軌是緩不濟急，她認為，目前短期要先規畫棋盤式公車與公車專用道，接下來是林口交流道南出北入建設、市道105通往八里淡水的中期目標，最後才是林口輕軌的長期目標，且各項目標可以分頭並進，且輕軌一定要經過A9與林口長庚急診室。

新北市議員李宇翔則說，林口輕軌是他重要政見，在1200月票助攻下運量達標，他樂觀其成，但捷運局早年推出的路線圖已經是5-6年前的規畫，林口發展快速，相關人口結構與分布已大不相同，路線一定要重新檢討，包括一定要連接A9站，還有人口多的文化二路、三路、舊市區中山路等，才能有效接駁，另不能採平面，要高架或地下，否則會造成更大堵塞。

新北捷運 林口 輕軌

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