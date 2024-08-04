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「設計力導入城市治理 」新北成立設計中心先改造2場域

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市設計中心品牌識別及空間展示，由選選研及極製設計所操刀。圖／黑鳥音像提供
新北市設計中心品牌識別及空間展示，由選選研及極製設計所操刀。圖／黑鳥音像提供

為延續2023台灣設計展在新北累積設計能量，新北市府成立「新北市設計中心」，透過設計思維導入城市治理。新北市設計中心執行長由副市長朱惕之接任，將優化城市硬體空間、導入永續設計建立公私部門品牌形象、串聯國內外設計網絡等，現正著手再造博物館及圖書館閱覽室，提升服務效能。

2023台灣設計展參與人數達658萬人次，以設計創意開啟在地價值，更將產業設計力，延伸到設計導入城市治理的倡議。新北市設計中心承續精神，作為各方溝通與交流的媒介與平台，從社會觀察、參與討論到設計方案落地的社會實驗，讓設計思維成為城市治理的重要內涵。

執行長朱惕之8月2日在新北市設計中心開幕致詞指出，新北市設計中心功能任務包含優化城市硬體空間、將設計納入新北城市公共生活服務系統、導入永續設計建立公私部門品牌形象、串聯國內外設計網絡，落實城市永續韌性發展的機制。

新北市長侯友宜說，近年市府團隊運用設計思考，導入多項城市建設或服務計畫，比如與設研院合作，重新改造汐止、鶯歌2處衛生所、獲紅點設計大獎的三貂嶺生態友善隧道，不僅保留了舊時建物的痕跡，也與自然生態共生。新北市設計中心「以人為本」的永續精神，為城市議題找到最適切解方，就是最好的設計。

新北市政府文化局說，現正與設計中心著手再造博物館及圖書館閱覽室等公共空間，盼優化藝文館所硬體空間使用條件，提升服務機能及效能。

新北衛生局曾與設研院合作，改造汐止及鶯歌區衛生所，改造公衛服務現場。圖／新北文化局提供
新北衛生局曾與設研院合作，改造汐止及鶯歌區衛生所，改造公衛服務現場。圖／新北文化局提供
新北市政府成立「新北市設計中心」，透過設計思維導入城市治理，作為政府、設計團隊及地方民間的跨界合作平台。圖／新北文化局提供
新北市政府成立「新北市設計中心」，透過設計思維導入城市治理，作為政府、設計團隊及地方民間的跨界合作平台。圖／新北文化局提供

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