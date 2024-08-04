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新北挖路違規 台電蟬聯罰款冠軍

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
台電開挖樹林區佳園路3段40號，臨時路面重鋪高低差過大有影響行車安全之虞，遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供
台電開挖樹林區佳園路3段40號，臨時路面重鋪高低差過大有影響行車安全之虞，遭養工處開罰。圖／新北市養工處提供

新北挖路時常引發民怨，市府養工處公布上半年度道路挖掘開罰前十名，台電被開罰17件奪冠，已經長年保持「罰款冠軍」，就連市府水利局也被罰9次，台電指出，有時開挖後發現下方有其他管線，造成工程時間延長而被開罰；水利局說，對廠商加重罰處，也按契約再開罰廠商共計32萬元。

養工處統計，前年開罰違規挖路共203件、罰款480萬，台電54件奪冠、台灣自來水公司52件居次、水利局23件第三名。去年台電遭罰26件蟬聯第一，台水開罰30件又居次，水利局被罰14件42萬，也連年保持第三。

養工處公布今年上半年度道路挖掘裁罰統計，台電再次被罰17件、34萬居冠，台水15件、34萬，新北市水利局9次、26萬，其他則有中華電信、北市捷運局及其他營造、瓦斯、電信等公司，裁罰原因包括未依路證修復復舊、路面跳料不平整、未依原材質復舊、資料缺漏、未於核定時間修復路面等。

台電回應，台電在道路挖掘是申請案件最多單位，因此被裁罰數也較多，由於有時會因斷電須立即搶修，因此未能先備齊相關挖掘資料導致違規，開挖後發現下方有其他管線，造成工程時間超過核定時間，或因趕下午4點須收工規定，導致瀝青尚未凝固，路面產生碎石被認定影響行車之虞而受罰。

台電強調，每次被開罰後都會內部檢討，也會將開罰案件送總公司研議，降低開罰數。

水利局回應，裁罰內容主要分為結案資料缺漏、施工中未依規定打卡通報及逾時施工等因素，屬資料文件及訊號傳送缺失，並無影響道路安全及品質，養工處罰款已由廠商全額繳清外，另因廠商管理不善，違反道路挖掘等規定，水利局按契約規定再開罰，並檢討監造單位疏失。

養工處說，蟬聯罰款冠軍的台電因施工量大，施工時可能會急於恢復供電，導致品管文件跟不上工程要求，將持續督促施工單位，確保品質。養工處說，針對施工不良案件影響道路使用安全，除依規定裁罰，也會對施工廠商違規記點，記點次數達到6點停止核發路證6個月，不能開挖施工。

台電 水利局

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