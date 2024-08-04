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台北犬貓認養率下滑 動保處：公私協推

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市動物之家日前風光動工，但審計部指出，收容犬貓認養率逐年下滑，3年來降低17.10％。動保處回應，持續推進公私協力動物認養，開放學校、公司等單位參訪動物之家，促進認養人養成。

審計部報告指出，台北動物之家2021年到2023年入所動物分別是2085隻、2120隻及1826隻，認領養數分別為1938隻、1813隻及1385隻，統計認領養率逐年下滑，台北市新動物之家已動工，但工程至少到2026年完工，呼籲需透過認養降低收容壓力。

動保處回應，以「動物保姆計畫」促進認養，攜出照護收容犬貓推廣，例如，在建國假日花市及花博園區設認養攤，也開放學校、公司行號及幼兒園參訪動物之家，促進潛在認養人養成。

另外，執行街貓TCCP共5萬3千多隻、街犬TNVR共4310隻絕育，近年進入收容所數量已顯著下降，同時提供家犬貓絕育補助，去年查獲41件未替犬貓絕育或申請免絕育案件。

審計部也點出，動物之家從2022年5月啟用中繼園區算起，可收犬貓760隻，但2021年到去年10月底的在養數卻分別為967隻、1088隻、1100隻，連續3年呈現超收。

動保處說，中繼園區的收容數據尚未更新，最大收容量為犬840隻、貓360隻，共計1200隻，截至今年8月動物收容量為1090隻，沒有超收。

「有問題的一直都是人。」亞洲環境生態護育交流協會常務監事何承翰說，動物之家超收不只北市，製造問題的都是不當飼主，要思考如何影響這群人。

動物之家 北市 認養

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