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新北公幼生餐費1天72元 議員盼調高

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

正值暑假，就讀公幼的家長會選擇送到學校暑期班，有議員發現，因國教署規定公幼的午餐費及點心費按人數計算，每幼生每天只有72元，若是人數較少的學校，根本難買足夠營養和豐盛的食材，盼市府跟中央合力調高費用。新北市教育局表示，已發函中央三次爭取開放新北調高公幼餐點費用。

國教署最新「補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」，幼兒園學生的餐費按人數計算，以新北市為例，每生每天僅有72元左右的預算，學校要提供早、晚各一的點心及中餐。

「寒暑假人數頂多10幾人，採買食材很困難。」新北一名公幼園長坦言，平日上課人數多，一班約30人，食材費足夠，但寒暑假學生不多，很容易超出採購金額，很難準備餐食，往往只能吃大鍋麵或是稀飯。

另外，依據「新北市公共化教保服務機構辦理延長照顧服務實施計畫」訂定，每生午餐每餐不超過35元，點心每餐不超過20元為原則。該名園長無奈，這也是採購上的難處之一。

市議員鄭宇恩指出，盼市府將學校第一線問題反映給中央，合力來調高午餐費及點心費，針對人數較少的學校也提供額外補助。

教育局表示，新北公幼餐點費用狀況，新北在2022至2023年，已發函三次，積極爭取中央開放新北調高公幼餐點費用，近期內教育部召開全國教育局處長會議，訂定全國一致性標準，將配合中央調費機制來處理。

公幼 點心

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