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不滿特教生事務被冷處理…新北議員緊跟侯友宜行程 已「如影隨形」兩天

中央社／ 新北3日電
民進黨新北市議員黃淑君（左）2日出席新北市府食農教育展記者會，她因不滿市長侯友宜冷處理身心障礙者早期療育等議題，整場活動刻意與侯友宜保持距離。中央社
民進黨新北市議員黃淑君（左）2日出席新北市府食農教育展記者會，她因不滿市長侯友宜冷處理身心障礙者早期療育等議題，整場活動刻意與侯友宜保持距離。中央社

民進黨新北市議員黃淑君今天再次參加市長侯友宜公開行程，但冰冷互動。侯友宜告訴她，對學齡前特教生的照顧，做不夠的地方會再提醒加強。教育局說，8月底將提出精進方案。

有鑑於新北各醫院早療門診量能不足，後續公托保母對身心障礙生幼童的照顧、特教生的鑑別與就學權益等，市議員黃淑君多次聯繫侯友宜，盼統合各局處，但卻遭冷處理。

黃淑君昨天到場參加食農教育展記者會，但拒絕與侯友宜同框，冷漠互動引起媒體關注。她說，藉此表達不滿。往後只要侯友宜公開行程都盡量參加，直到問題獲得解決。

黃淑君選區在板橋區，今天遠赴三芝區參加圖書分館動土典禮，媒體報導她實現其「如影隨形」的承諾。

黃淑君接受中央社記者電訪表示，服務不分區域，關心文化教育，也是身為教育文化審查會議員的職責。只要市府好的建設，仍應給予鼓勵與支持。

她說，過程中，她仍參與上香祈福、動鏟，也與侯友宜同框合影，但並未豎起拇指喊讚。

典禮過程，侯友宜趨前簡短對話，黃淑君轉述，侯友宜表示，「做不夠的，我會再提醒」。她希望市長感受壓力，願意花時間溝通，拿出魄力解決特教生家長的窘境與焦急。

黃淑君下午在板橋區參加高中社團成果發表會再度與侯友宜碰頭，並與各學校校長互動。主持人介紹貴賓時，在台下揮手致意。侯友宜到場後，在台下聆聽致詞。

她說，會繼續努力參與侯友宜公開行程，不容市長忽視那些無法出席活動的孩子們。

教育局說，2日下午曾邀衛生局、社會局一起傾聽訴求，將針對黃淑君所提特教議題，於8月底彙整提出精進方案。

侯友宜

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