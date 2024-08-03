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新北草里漁港友善釣魚示範區 蹦火仔震撼演出驚呼連連

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
傍晚金山漁會邀請金山蹦火船出海捕魚，現場民眾看到獨有文化資產「蹦火仔」震撼演出，都驚呼連連。圖／漁業及漁港事業管理處提供
傍晚金山漁會邀請金山蹦火船出海捕魚，現場民眾看到獨有文化資產「蹦火仔」震撼演出，都驚呼連連。圖／漁業及漁港事業管理處提供

新北市漁業處為推廣草里漁港為友善釣魚示範區，今天「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動，由專業釣魚教練教導釣魚技巧，體驗漁港垂釣樂趣，傍晚金山漁會邀請金山蹦火船出海捕魚，現場民眾看到獨有文化資產蹦火仔」震撼演出，都驚呼連連。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，草里漁港釣魚體驗活動為「北海夜金閃閃系列活動」之一，配合海保署友善釣魚政策推廣釣魚文化，規畫多元的活動，向民眾推廣草里漁港為友善釣魚示範區及宣傳新北12處漁港垂釣區。

諶錫輝表示，結合由金山漁會營運的金點草里驛棧及瑞芳區深澳漁港的海釣體驗，宣傳當地漁業特色，吸引遊客駐足，讓漁港成為觀光熱點，促進當地的觀光漁業發展及經濟效益。

草里漁港今明兩天，結合釣魚、美食、音樂、戲水等活動，今日開幕有全民妹妹蓋兒Gail熱情開唱，也有日本超寫實手繪藝術家吉田幸男Yoshida Yukio於現場展出海洋減塑相關等畫作。

重頭戲今天傍晚蹦火船震撼的演出，讓遊客拿起手機記錄下難得的畫面。「蹦火仔」早期是由4到5人搭乘竹筏或木造船，持火把誘捕魚群，在夜間利用光源進行漁獲作業，演變成如今一艘船上以7到8人為一組，利用磺石加水所產生的氣體「乙炔」經點燃「蹦」聲成為火炬，讓青鱗魚受光吸引紛紛跳出水面之際，再以叉手網進行撈捕。

新北市漁業處表示，將在深澳漁港打造水豚君岩為主題的超萌水豚君藝術裝置，在8/16、17、23、24、25規畫6場次海上夜釣體驗。

深澳漁港8/24、8/25舉辦小卷市集，販售最新鮮的生鮮小卷，提供現場報名的小卷棒棒糖手作體驗，更多活動消息及報名資訊可至「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動官網(https://reurl.cc/mMa7jV)及新北市漁業處「新北漁樂快爆」FB粉絲專頁(https://reurl.cc/Dl1g7d)查詢。

新北市漁業處為推廣草里漁港為友善釣魚示範區，今天「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動，由專業釣魚教練教導釣魚技巧。圖／漁業及漁港事業管理處提供
新北市漁業處為推廣草里漁港為友善釣魚示範區，今天「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動，由專業釣魚教練教導釣魚技巧。圖／漁業及漁港事業管理處提供
傍晚金山漁會邀請金山蹦火船出海捕魚，現場民眾看到獨有文化資產「蹦火仔」震撼演出，都驚呼連連。圖／漁業及漁港事業管理處提供
傍晚金山漁會邀請金山蹦火船出海捕魚，現場民眾看到獨有文化資產「蹦火仔」震撼演出，都驚呼連連。圖／漁業及漁港事業管理處提供
新北市漁業處為推廣草里漁港為友善釣魚示範區，今天「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動，由專業釣魚教練教導釣魚技巧。圖／漁業及漁港事業管理處提供
新北市漁業處為推廣草里漁港為友善釣魚示範區，今天「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動，由專業釣魚教練教導釣魚技巧。圖／漁業及漁港事業管理處提供
新北市漁業處為推廣草里漁港為友善釣魚示範區，今天「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動，由專業釣魚教練教導釣魚技巧。圖／漁業及漁港事業管理處提供
新北市漁業處為推廣草里漁港為友善釣魚示範區，今天「新北大咬樂-夏日嗨漁港」活動，由專業釣魚教練教導釣魚技巧。圖／漁業及漁港事業管理處提供

文化資產 蹦火仔 金山

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