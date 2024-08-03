樂桃趣「火星拓荒紀行」科普講座 張善政鼓勵學子科學素養

桃園市長張善政今日下午前往桃園圖書總管，出席桃園暑假樂桃趣—科普講座：火星拓荒紀行－從電影「絕地救援」談起，並介紹主講者台大物理系、天文所教授孫維新是去年活動回饋表，觀眾指定希望能再邀請的學者。這次講座主題與太空息息相關，從接觸未來、星際效應、絕地救援等知名電影談起，分享太空科學的奧妙，鼓勵家長發掘孩子的科學潛能，培養學生擁有自主探究與解決問題的能力，落實生活中的科學素養。

教育局表示，孫維新帶觀眾一起看電影學天文，並說明許多耳熟能詳的科幻電影，都會有較高的想像成分，但「絕地救援」這部電影與眾不同，劇情有相當高的科學依據。演講中，孫維新從電影談起，介紹科學家探索火星的最新進展，以及人類未來前往火星所將遇到的挑戰，並藉由與市長張善政的對談導入火星探測的科普知識，引起聽眾認識火星的動機，了解在現今太空科學產業的興盛，進而探索更多加深加廣的太空科學知識。

教育局指出，2024Summer Discovery 桃園暑假樂桃趣不僅整合策劃科技、科普、生命品德、藝文及健體等5大主軸，也涵蓋13個行政區，提供跨校、跨階段及跨領域營隊活動，結合高國中小及幼兒階段辦理多元展能的營隊課程，其中科普部分總計辦理31場活動，近2000名學生參與，主題內容除涵蓋自然科學外，增加 SDGs 議題、天文及環境生態等跨領域主題。