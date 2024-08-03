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林奕華出席「心中山」活動 南西中山商圈自救會贈書柔性陳情

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長林奕華（右）收下協會理事長黃同弘的贈書。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（右）收下協會理事長黃同弘的贈書。記者邱書昱／攝影

台北市副市長林奕華今天出席「心中山」線形公園的市集活動，碰上近期南西中山商圈發展協會的成員柔性陳情，成員致贈2本有關中山、赤峰地區在日本時代的書籍。林奕華表示，建管部分大家可以一起來共同商量、解決問題。

南西中山商圈日前遭檢舉違反土地使用分區，日前成立「心中山巷弄好生活商圈發展協會」進行後續相關連署活動，也喊話市府，以細部計畫方式去。

協會理事長黃同弘受訪說，這次致贈的書籍為「反轉戰爭之眼」，這是在1944年美軍空照圖拍下中山、赤峰商圈的街景，可見當時就是六公尺巷道；另一本則是「我台北、我街道」同樣講述著這兩區的歷史文化與發展。

他說，之前都是從都市計畫方面去著手陳情，但是如同支持在地的導演王小棣所述，這是一場文化的戰役，所以也希望與督導文化部門的林奕華以贈書的柔性陳情方式，訴說在地協會的想法。

林奕華收下書籍，她說，市府全力希望商圈能夠繁榮，這是市府基本態度，不過建管方面，大家可以共同商量一起解決問題，畢竟中山商圈已經成為國際知名商圈，「市政府絕對會是比較站在這樣立場。」

協會理事長黃同弘指出書籍中1944年美軍空照圖的中山、赤峰區域。記者邱書昱／攝影
協會理事長黃同弘指出書籍中1944年美軍空照圖的中山、赤峰區域。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華聽取「心中山協會」陳情。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華聽取「心中山協會」陳情。記者邱書昱／攝影

日本 林奕華 都市計畫

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