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審計處指工程未交換土石方 新北︰已運至台北港

中央社／ 新北3日電

新北市教育局將在板橋區建設2處旗艦型非營利幼兒園，審計處審核工程預算認為履約管理缺失，包括未交換土石方就運棄，導致增加公帑支出；也未依市府政策使用焚化再生材料。

教育局回應，新月旗艦幼兒園剩餘營建土石方，本來就是土石方交換，已運至台北港，並未棄運。另外，工程也變更設計使用再生粒料，均不涉及經費支出。

依據審計部新北市審計處7月26日發布「新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，在教育部門的審核報告中指出，教育局辦理非營利幼兒園興建工程，提供平價教保服務，但部分工程於規劃設計及施工階段，對履約管理作業欠周詳。

審計處說，板橋國小辦理浮洲旗艦型非營利幼兒園，尚未發包；板橋國中辦理新月旗艦型非營利幼兒園，已經施工中；兩項工程經費合計新台幣8億6000萬餘元。

審計處說，兩項工程未依規定評估採土石方交換的可行性，就逕採運棄方式處理，增加公帑支出。另外，也未配合市政府政策，使用焚化再生粒料的相關材料。

另外，審計處認為，板橋國小浮洲幼兒園未針對圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容，及收容處理建議，提出完整詳細說明；工程設計單位針對材料性能，訂定高於檢驗標準之限制，或鋪設磚品限定特殊規格等情事。

對於土方交換，教育局今天回應表示，新月旗艦型非營利幼兒園部分，工程原規劃就是依規定採土石方交換，並非採運棄方式處理。營建剩餘土石方，已運至台北港交換土石方；棄土區費用，後續將依實際執行狀況辦理變更，不涉及經費增加。

至於板橋國小浮洲旗艦幼兒園部分，因原核定經費不符市場行情流標，並經流標檢討後，決議辦理追加經費。另外，土石方交換修正為以送至台北港收容方式編列預算。目前正辦理公開閱覽中，預計於今年下半年至114年，辦理相關工程施作。

有關再生粒料部分，教育局表示，浮洲園及新月園兩案，都配合市府政策使用焚化再生粒料；新月園將於原預算內辦理變更設計，不涉及經費增加；浮洲園已督請設計單位依市府政策，修正規劃內容。將督導主辦學校要求設計單位改善，違反契約將依規定裁處。

台北港 幼兒園

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