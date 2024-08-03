七月前火化量大增！板殯近日一天達153具 另租36具冰櫃

今晚11點鬼門開，由於習俗農曆七月不辦喪，新北市板橋殯儀館近日火化最大量單日達153具，以往淡日平均50具左右、大日則為80至90具。民政局表示，近日因應農曆七月習俗，租36具的臨時冰櫃，但尚未使用。

民政局表示，板橋殯儀館火化量能一年約2萬4千具，疫情期間單日最高火化數達166具，經統計，平均淡日50具左右、大日為80至90具，近日因農曆七月將屆，最大量一日達153具。

冰櫃部分，民政局統計，板殯及三峽屜共959屜，目前統計超過200餘屜的量能，由於因應農曆七月習俗租36具的臨時冰櫃，但尚未使用。為增進設備，火化設施更新部分，空汙防制系統六套今年全數完成汰舊換新、火化爐已汰換8座，年底前會再汰換2座，明年再汰換2座後，12座皆全部更新完成。

民政局表示，在考量未來死亡數將會逐年上升，也已啟動評估再增設火化設施的可行性。