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鬼月衝擊殯葬量能 台北市懷愛館平均空冰櫃仍有500多屜

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
明天進入農曆7月，民間不辦喪的習俗，常使冰櫃使用率攀升。圖為台北市懷愛館冰櫃區。記者楊正海／攝影
明天進入農曆7月，民間不辦喪的習俗，常使冰櫃使用率攀升。圖為台北市懷愛館冰櫃區。記者楊正海／攝影

明天進入農曆7月，民間不辦喪的習俗，常使冰櫃使用率攀升。北市殯葬處指出，近3年農曆7月殯儀館冰櫃使用量，確實有因民間農曆7月、俗稱鬼月，不辦喪事習俗，以致有冰櫃使用率攀升情形，平均有約8成使用率，但至今都沒有不敷使用情況。

台北市懷愛館，舊稱二殯，民國112年有租用6台三人式移動式冰櫃備用，但都未使用到。 二殯二期新大樓整建後，殯葬設施量能增加，禮廳數28間、較原一、二館合計增加7間，另冰櫃數計1314屜，亦較原一、二館合計增加360屜。

北市殯葬處長張世昌指出，殯儀館整體治喪量能提升，查近期禮廳租用情況，5日內仍有空禮廳可訂租，且平均空冰櫃數達500餘屜以上，評估農曆7月治喪淡季期間，殯葬設施使用無虞。

殯葬處表示，會持續宣導「日日是好日、時時是吉時」，除7日內火化及遺體寄存優惠、加開聯合奠祭場次，另新設每場次1小時之「永續禮廳」，鼓勵治喪民眾簡化佈置、縮短儀程，推廣「節葬、簡葬」之殯葬新文化。張世昌說，其實有些宗教並不在意在農曆7月舉辦儀式，因此這段期間並非完全不出殯。

北市 殯儀館 殯葬處 農曆七月

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