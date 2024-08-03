幼生一天餐費僅72元不夠用 新北議員：盼中央地方合力調高

正值暑假，就讀公幼的家長會選擇送到學校暑期班，有議員發現，因國教署規定公幼的午餐費及點心費按人數計算，每幼生每天只有72元，若是人數較少的學校，根本難買足夠營養和豐盛的食材，盼市府跟中央反映，合力調高費用。新北市教育局表示，中央已訂定全國一致性標準，將配合中央調費機制來處理。

根據國教署最新「補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」，幼兒園學生的餐費按人數計算，以新北市為例，每生每天僅有72元左右的預算，學校要提供早、晚各一的點心及中餐。

新北市議員鄭宇恩指出，她接獲民眾陳情，有的幼兒園能提供午餐和早晚各一的點心，但也有幼兒園表示，只能供應午餐，點心要求家長自備。了解後才知，正是經費不足，人少的幼兒園難以採購足夠食材，只能在徵得家長同意下，將預算用於豐盛的午餐，並請家長自備點心。

依據「新北市公共化教保服務機構辦理延長照顧服務實施計畫」 訂定，每生午餐每餐不超過35元，點心每餐不超過20元為原則，鄭宇恩質疑「這讓第一線教育人員如何幫孩子準備營養均衡的餐點？」

鄭宇恩指出，盼市府將學校第一線問題反映給中央，合力來調高午餐費及點心費，針對開辦人數較少的學校也提供額外的補助。

教育局表示，新北在2022、2023年已發函三次，積極爭取中央開放新北調高公立幼兒園餐點費用。近期教育部召開全國教育局處長會議，已訂定全國一致性標準，新北將配合中央調費機制來處理。

另外，鄭宇恩表示，參與延長照顧服務的行政費補助，以30人為1級距，招收30人以下核定予7500元、暑假1萬5千元，每增加30人，平日課後班增加補助1500元、暑假補助3千元。新版的行政費補助方案，彷彿在懲罰開辦延長照顧服務較多的學校，開辦越多班、補助越少，盼中央能一併檢討。

教育局表示，行政補助費是中央訂定，全國一致，因幼兒園現場反映尚有不足，新北已於全國幼教科長會議提案反映。中央於會議上表示，將針對經費部分審慎研議。