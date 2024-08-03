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打造成「自然書室」 新北圖書館三芝分館今動工2026年啟用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立圖書館三芝分館預計在2026年完工，圖為完工模擬圖。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館三芝分館預計在2026年完工，圖為完工模擬圖。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，因建物老舊，常年漏水，將於原址重建，今天舉辦開工動土典禮，未來將結合老樹與在地記憶，打造度假風的「自然書室」，預計2026年完工。另外，三重分館尚未徵選設計監造建築師，新北圖書館長王錦華表示，預計年底前完成徵選。

三芝分館新館除了以在地依山傍海的特色設計發想，打造兼顧人文與美學的閱讀新據點，設置親子共讀區與閱覽自修區，另外，三芝分館就在三芝國中隔壁，將設置學生專屬通道，讓學生可以直接從學校進入圖書館。

王錦華表示，三芝分館未來建築主體有2層樓，除了是綠建築，還有無障礙設施，總樓板面積約288坪，一樓規畫為大廳、服務櫃台、期刊閱報區、動態學習空間、及兒童閱覽室；2樓為閱覽座位區、書庫區、及在地特色閱讀角；還有連結老樹，打造圍繞廣場榕樹的戶外閱讀區，將可容納藏書量約5萬冊。在改建期間，圖書館已向區公所商借民生街31號4樓空間，作為臨時據點服務讀者。

新北市長侯友宜致詞時表示，市府積極優化閱讀空間，興建圖書館，新北市自2019年以來，持續投入逾5.5億元新建並改造公共圖書館，至今已新增建6座圖書館，並完成42間分館的空間改造。

侯也說，可以評估把現有圍牆拆除。王錦華表示，在規畫時就有替學生留有專用通道，讓學生可以直接進入圖書館。是否要拆除圍牆，將看後續建築規畫及環境搭配，再會與教育局討論。

對於三重分館改建為「新北第二總圖」的計畫有所延宕，王錦華表示，已經完成新北第二總圖的先期規畫，由於圖書館沒有工程班底，已委託新工處代辦。新工處目前針對招標需求及委員的遴選做最後的準備，預計年底前完成建築師的徵選。

王錦華表示，建築師將在花1年半時間內設計，預計在2026年下半年工程招標階段。按部就班執行計畫，確保改建工程能順利推進。

新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，因建物老舊，常年漏水，將於原址重建，今天舉辦開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，因建物老舊，常年漏水，將於原址重建，今天舉辦開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，因建物老舊，常年漏水，將於原址重建，今天舉辦開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，因建物老舊，常年漏水，將於原址重建，今天舉辦開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市立圖書館三芝分館預計在2026年完工，圖為完工模擬圖。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館三芝分館預計在2026年完工，圖為完工模擬圖。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館三芝分館預計在2026年完工，圖為完工模擬圖。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館三芝分館預計在2026年完工，圖為完工模擬圖。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，因建物老舊，常年漏水，將於原址重建，今天舉辦開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，因建物老舊，常年漏水，將於原址重建，今天舉辦開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，建物老舊，常年漏水，將於原址重建。記者江婉儀／攝影
新北市立圖書館三芝分館已有37年歷史，建物老舊，常年漏水，將於原址重建。記者江婉儀／攝影

侯友宜 圖書館 建築師 新北

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