北巿青年就業補助網站掛1個月 議員批：蔣萬安政策淪三不管

今年上半年六都失業率，北市15至24歲青年失業率15.3%，市議員林延鳳指出，北市第三度蟬聯六都最差，她還發現北市就業服務處轉移交通補助計畫給青年局時，預算和網站沒一併轉移，甚至網站壞了1個月都無人聞問，讓蔣萬安的旗艦補助政策網站淪為「三不管孤兒」。北市勞動局指出，業務移轉期間都會告知民眾，服務不會漏接。

北市勞動局今年3月29日推出1200元共享運具折價券及大眾運輸工具補助計畫，希望能協助台北市待業青年減輕求職交通壓力。林延鳳說，但從3月至6月底，僅有637人申請，遠低於原先設定的5000人目標，執行率低，僅12.74%。

林延鳳還發現，就服處轉移該計畫給青年局時，預算和網站並無一併轉移，甚至網站壞了一個月都沒人聞問，直到被申請民眾發現後，還用Google表單草率補救，後恐因「資安疑慮」又在上線不到兩小時內下架。

她說，連這個旗艦補助政策網站都淪為「三不管孤兒」壞掉無人問，她十分擔憂蔣市府治理下，台北市青年失業問題將持續惡化。且市府用納稅人血汗錢，且補助計畫誘因不足、效益低，且已申請之637人是否能在接受服務後，在今年順利銜接職場，更是成謎。

對於補助案效益，北市勞動局長高寶華表示，青年辦理失業認定、申請失業給付時，會鼓勵青年申請共享運具折價券方案，利用北市的職涯發展評估等職前準備服務，就服處也會結合失業補助的後續追蹤服務，持續關注青年就業情形。

至於議員質疑業務移交過程的問題，勞動局說，原預計即行移交，但因為計畫契約協議書移轉，涉及市府及業者間權益關係，業者法務、用印等程序，就服處7月4日召開契約討論會議，決議契約移轉後再請青年局辦理，廠商陸續於7月18日至30日完成用印。

就服處表示，已於7月31日函交契約移轉協議書予青年局，青年局8月1日起受理相關業務，業務過渡期間，電話中心一旦接獲民眾需求，都會請民眾留下電話，並告知8月由青年局受理。