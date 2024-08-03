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新北開放校園電費吃不消 擬收費惹怨

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋林佳彣／連線報導

開放校園成趨勢，但電費屢屢飆漲，新北深坑國中最近考量電費沉重，研擬進入校園的民眾要收費，但有居民反對，公共財為何要收費，也有學校認為夜間開放，電費吃不消，新北教育局指出，學校可運用場地租借收入經費支應。

深坑國中附近居民反映，該校晚間7時過後不准民眾進入，經校方與地方協調會後竟要求採實名制，且每月每人自付100元，與其他區民眾差別待遇實在叫人不能接受。另派居民則說，晚間仍有打球等噪音難以入睡；家長團體也說，最擔心是晚間校園成治安死角，因此不贊成開放。

校方澄清，非常樂意民眾來使用校園，目前初步討論的方案是民眾可以社團名義來登記繳費使用，家長也同意，只是居民目前本身就沒有達到共識，還沒有接受，後續會再討論。議員陳儀君表示，收費算是比較折衷的方案，未來若監視系統或相關經費到位，再看怎麼協調來共創雙贏。

新北有國中校長分享，自己校園從晚間7時延長開放至晚間9時，其實也是希望與周邊居民共好，但隨著人力物力及電費上漲，實在叫人吃不消，電費要錢、保全加重工作量也要錢，現在以方便大眾心態，因此將一些經費節省來支應，但難保未來能否繼續有費用支應。

北市大同區延平國小校長陳清義表示，校園不是可以隨時任意進出的公共財，因此學生不使用時段才會開放民眾進入，但是場地開放就會衍生保全、水電、維修、垃圾等問題，他曾遇過民眾遺留大量垃圾、水管被踢斷要維修和額外水費，但這些費用都不在學校原有編列預算。

陳清義說，其他學校若研擬收電費，顯示校方可能有需要或困難，最好是市府統一且經議會通過的公定價，合理費用須納入計算保全、水電、維修、垃圾等用途。

新北教育局表示，學校校園場地開放所需人事水電費用，除教育局原本編列的公務預算外，其實訂有市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準，學校可運用學校場地租借收入經費支應，另外場地開放所需的人力，也可與社區里長及運動團體合作，引進志工協助，若有相關困難，都可以向市府詢問。

台北市教育局表示，場地開放租借，可以依北市校園場地開放使用管理辦法收費，至於不收場租場地相關維運費用，則由校內編預算支應。

教育局 新北 校園

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