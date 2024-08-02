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京華城案「柯文哲自己簽」 簡舒培：彭振聲不滿背鍋要出面說明

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會京華城案專案調查小組預計8月20日加開會議，訪談前副市長彭振聲，彭也願意親自出席。記者曾原信／攝影
北市議會京華城案專案調查小組預計8月20日加開會議，訪談前副市長彭振聲，彭也願意親自出席。記者曾原信／攝影

台北前市長柯文哲日前自爆圖利京華城案惹議，北市議會京華城案專案調查小組預計8月20日加開會議，訪談前副市長彭振聲，彭也願意親自出席。北市議員簡舒培今在政論節目指出，彭振聲不滿背黑鍋，決定出面說明，她也轉述彭所言，柯只有問過京華城案，且該案自創容獎，是由柯文哲自己簽。

簡舒培提及，彭振聲會跟游淑慧聯絡一事，其實是彭5月底先聯繫她，彭很想去講，但因調查小組太多人放風聲稱都是他在主導，所以彭害怕出席調查小組會議，會被媒體圍住，心裡會慌，不知道該怎麼講，因此希望她跟游表達他願意出席調查小組，但不要讓媒體公開採訪。

簡舒培說，她提供游淑慧的電話給彭振聲，要他如果做好心理準備，主動跟游聯繫。據她所知，本來時間是約颱風天那幾天，因颱風沒上班而延至8月20日。

簡指出，她今天再了解，對於柯文哲跟議員某次便當會提到彭做PM（專案經理）一事，彭振聲很不以為然。至於柯在此案有無特別問過，簡轉述彭所說，「柯文哲不曾問過其他的案子，只有京華城」，柯特別找彭問，京華城在陳情書提到要保障12萬平方公尺的樓地板面積，為什麼不給？

簡舒培說，她也問彭振聲，京華城是私人案子，為什麼可以送到都委會？彭特別講，所有都市計畫案都是他自己簽核，但是唯有一件，京華城准用都更獎勵且自創容積獎勵給20％容獎部分，因彭認為這是新創，是市長的裁量權，所以要市長自己簽。她說，因為這兩個原因，彭振聲讓京華城案由柯文哲自己簽。

簡舒培直言，彭振聲是一個3、40年的老公務員，會告訴你什麼行、什麼不行，「如果你硬要逼著他做，他絕對會留下相關證據。」

游淑慧昨表示，不是專案小組或她聯繫到彭振聲，而是彭7月中旬突然主動聯繫，表達願意來議會。雖然議會專案小組早已結束調查過程，已在草擬結案報告，但為尊重當時人權益，決定加開一次訪談會議；原訂7月25日召開，但因颱風而延至8月20日，屆時彭會不會依約前來，專案小組都尊重，也不會影響到整體進度。

游今天說，目前為止，她從未主動與彭振聲主動聯繫，都是透過市政府發文邀請。彭7月18日主動傳訊給她，並聯繫訪談時間；她與彭皆用訊息文字聯繫，訊息內容只討論時間，未討論任內案情或他的發言方向。因此，對於舒培議員政論節目的表示，她一無所知，也相當意外。

游淑慧說，她目前問了幾位專案小組成員，也沒有人和彭聯繫；因此一切案情，專案小組仍將以彭前副市長親自至議會的訪談內容為主。

北市議員簡舒培今提及京華城案，是由前市長柯文哲自己簽。本報系資料照
北市議員簡舒培今提及京華城案，是由前市長柯文哲自己簽。本報系資料照

彭振聲 柯文哲 簡舒培

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