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抗議新北早療門診不足 議員黃淑君拒同框侯友宜

中央社／ 新北2日電

民進黨新北市議員黃淑君今天表示，新北各醫院早療門診量能不足，多次聯繫新北市長侯友宜處理，但遭冷處理。市府舉辦食農教育展記者會，她出席時拒絕與侯友宜同框，表達不滿。

新北市政府今天上午舉辦食農教育展記者會，侯友宜出席，黃淑君也到場。侯友宜陪同孩童互動，並參觀食農教育特色場域聽導覽。不過，當要與來賓合影時，黃淑君保持距離並未與侯友宜同框。

行程結束，黃淑君上前對侯友宜指出，身心障礙早療兒童鑑定、醫療、托兒照護、特教生學齡教育，攸關衛生局、社會局、教育局，她多次以手機與社群軟體聯繫請侯友宜出面整合，但一直遭市府冷處理，她才會以出席記者會不互動、拒絕同框的方式，表達不滿與反諷。

侯友宜向她解釋，他並沒有不理睬。隨後，侯友宜快速離開會場。

新北市教育局表示，市府下午將召集社會、衛生單位，並邀黃淑君等開會研商，會議將由新北市教育局長張明文主持。

黃淑君接受中央社記者電訪時指出，家長常反映在新北的醫院早療門診掛不到號，擔心錯過治療黃金期，且要跨河到北市的大醫院搶門診，因求助無門相當難過。

她說，發展遲緩兒童的「發現」與「篩檢」相當重要，服務的完整性與連貫性刻不容緩；後續的早療鑑別、0至2歲的公共托育照顧、3歲至6歲的學前特教，以及國小學齡教育等，應跨局處整合無縫接軌，才能協助讓發展遲緩兒童能把握療育的最佳時機。

張明文告訴中央社記者，下午會議是傾聽市議員意見，將透「新北市發展遲緩兒童早期療育推動委員會」，並設立通報及轉介中心，讓早療攸關孩子獲得適性的陪伴、治療與照顧。早療涉及系統性問題，將彙整意見後，再跨局處討論。

侯友宜 食農教育

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