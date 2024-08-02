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汐止火車站前廣場易積水 立委會勘要求改善

觀天下 ／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止火車站前廣場出現好幾攤的積水，立委廖先翔也反應台鐵，要求儘快改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站前廣場出現好幾攤的積水，立委廖先翔也反應台鐵，要求儘快改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止火車站前廣場，平時進進出出的人很多，不過，只要下雨過後，廣場上就會出現好幾攤的積水，造成民眾通行不方便，所以，立委廖先翔也反應台鐵，要求儘快改善。

立委廖先翔表示，汐止火車站搭乘的民眾非常的多，在南、北站都有一個很大的廣場，可能因為做了很久，地坪有一些變形的情況，導致下雨之後積水非常的嚴重，也影響到民眾通行的方便程度，包括現在廣場有一些設施，包括裝置藝術和一次表演台，其實是沒什麼特別的功能了，因此也建議台鐵，在整理地坪的時候，一併把整個廣場的環境，做一個營造，讓搭乘台鐵的民眾，行經的時候，能夠更加舒適，避免走到水灘之外，走行的感覺，也是希望能夠有質感一點。

廖先翔說，汐止火車站廣場，下雨過後，已經有請辦公室提供一些積水照片給台鐵公司，也請台鐵汐止站，在下大雨之後，也實際的去現場拍些照片回報給總公司，讓總公司知道現場的情況，後續會請台鐵依年度的預算進行改善。

台鐵 汐止 火車站

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