暑假團膳修整暫停 汐止忠山里恢復共餐長輩樂

汐止區忠山里老人共餐已經舉辦好幾年，每個星期五上午，先安排健康促進課程，讓長輩們在吃飯前先做運動、伸展操，而中午則是外膾共餐，不過，供應團膳的廠商，利用暑假也要做年度歲修，整理器材，所以，連帶的忠山里共餐也暫停，現在終於又恢復，長輩都好開心。

今(2)日安排的延緩失能課程，邀請專業老師做樂齡有氧，伸展四肢，訓練肌耐力，接著透過小遊戲動一動，包括腰部扭轉及搭配手腳伸展，而中午時間到了，就是當天的重頭戲老人共餐，志工早早將團繕公司送來的美味佳餚就定位後，長輩們排隊取餐。

忠山里長吳國全表示，今天是每個星期五健康促進教育跟共餐，看到鄉親不管是來參加課程或者來共餐的，大家都很快樂，這個共餐在七月的時候，因為是供?廠商的歲修、整理設備，所以，有暫停，現在又開始供應餐點，參加人數慢慢又恢復到休息以前的狀態，看了覺得很高興。

忠山里開辦共餐已經好幾年，共餐菜色很不錯有五道菜，有青菜、椒鹽翅腿、京醬豬柳、還有蒸蛋等等，里民說每個星期都很期待星期五，可以走出家門也和鄰居們聊聊天很不錯，不然，在家自己煮，夏天到了也好熱，來活動中心共餐包便當回去吃真的不錯。

吳國全指出，里內推動環保政策推的很好，所以，在每一次辦活動，大家基本上會自己帶餐具來，共餐比例更高，幾乎都會帶自己的餐具來共餐，唯一的是因為防疫的關係，並沒有大家在活動中心一起享用，所以，有一些湯，還是有準備紙碗讓大家裝湯帶回去，等將來疫情都已經非常穩定，開始恢復在活動中心共餐，就能更享受共餐的樂趣。