88幸福「爸」氣十足 雙溪模範父親牛仔裝登場

為歡慶父親節，雙溪區公所今(2)日於綜合市場2樓舉行113年爸氣十足88幸福模範父親表揚活動，由區長代表市長頒獎予10位模範父親，感謝一生為家庭無私的奉獻。爸爸們一席西部牛仔裝扮，看起來「爸」氣十足。新聞局副局長謝麗蘭、立委廖先翔、市議員林裔綺及各里里長、社區理事長等地方人士都應邀踴躍出席，向所有偉大的爸爸們致上最誠摯的恭賀與祝福，場面溫馨熱鬧。

雙溪區今年模範父親表揚活動以吃苦耐勞的精神為主題，運用巧思將模範父親們裝扮成牛仔，以「牛仔」的形象展現父親平時的忙碌及辛勞，亦透過溫馨且愉悅的氛圍與摯愛的家人一同拍照打卡，留下父親霸氣與俏皮活潑身影及可貴的體驗。

活動由GO多藝表演團隊與社團法人新北市崇慧文化教育發展協會以原住民曲風之迎賓舞揭開序幕，活動中以肚皮舞、現代舞、古典舞、印度舞與中東舞穿插表演，多元交融精彩展現。

泰平里里長方敏珍說，今年的市級模範父親為里內推薦的方三益先生，方三益兒女皆事業有成，家庭美滿，平時熱心公益，舉凡村裡廟會、婚喪喜慶、社區公共事務等，都可以看到他的身影，其獲選模範父親實至名歸。

市議員林裔綺表示，每位受表揚的模範父親背後都有一段堅忍動人的故事，雖然每位模範父親的家庭圖像、脈絡、角色不盡相同，但是父親「父」與子女、「父」與家庭此真心「父」出的體現，著實令人感動。

雙溪區區長林銚傑表示，父親們在養育家庭過程中，含辛茹苦面對生活上的艱辛與挑戰，展現父親堅忍的性格以及勇敢無懼的偉大事蹟，希望透過表揚活動的方式肯定父職的重要性，以霸氣及溫暖的身影，捍衛每一個家庭。