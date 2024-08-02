提升國際形象 平溪公所建置性別友善廁所

因應近年性別平權、多元性別意識抬頭，相關公共基礎設施應隨之跟進。新北市平溪區公所辦公廳舍1樓廁所藉由本次整修，將其改造為「性別友善廁所」。即打破傳統廁所空間分男女廁之規劃方式，將男女廁規劃於同一空間以及同一個入口。不再以生理性別做為區隔，可讓各種性別皆可安心使用之廁所。

平溪區區長李天民表示，透過市府環保局協助，向環境部爭取補助，此次改造後之廁所內共計八間廁間，皆為一獨立空間，可保護每一位使用者如廁時之隱私及避免尷尬。廁間內亦備妥了生理用品，打除月經貧窮、月經污名化。

另八間廁間中其一為「無障礙親子廁間」，內有符合無障礙規範之衛浴設備、尿布台、孩童座椅、孩童專用便器。無論何種性別皆可與被照顧者同進入廁間如廁，以達照顧平權。

平溪區公所位於平溪老街附近，平均每月約1500人次使用。今年正為性別平等教育法上路的第20週年，透過「性別友善廁所」的建置能向大眾宣導性別平權、多元性別議題。有效提升平溪國際形象及推廣新北市性別友善政策「性別無分化、友善不侷限」的理念。