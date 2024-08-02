淡水溫心天使教育訓練 女里長談參與公共事務經驗

為了幫助社會角落，新北市溫心天使志工可是身負重任，淡水區公所舉辦113年溫心天使高風險家庭服務方案教育訓練課程活動，邀請各里長和里內的溫心天使們來上課，課程內容主要是認識高風險家庭及服務技巧的操作與運用，其中一鄧公里長邱美津更是擔任講師，來分享性別主流化議題，以女性參與公共事務的經驗分享。

這次的溫心天使志工課程，淡水區42個里共有2百多位志工參與，當中的議題包括失智守護，獨居長者的訪視評估，這些都是對於社會上容易被忽視的風險問題，讓溫心天使的種苗能夠擴散，照亮每一個角落。

淡水區公所主祕徐天平表示，淡水區公所每年都會定期舉辦教育訓練，邀請講師分享身障家庭關懷、心理健康與精神衛生、家庭暴力及性侵害防治以及高風險家庭整合安全網等等議題，目的希望大家在面對高風險家庭時，能具有更多專業知識。透過這次教育訓練也讓大家了解如何給予這弱勢家庭最恰當的協助。