三芝三和社區小旅行好好玩 上山下海追風趣

為了讓民眾更加認識三芝三和社區的人文風情，社區特別於7到9月舉辦走遍三和社區秘境的上山下海追風趣小旅行，其中還有特別開放公益場次，讓社區好鄰居新生活社會福利發展促進會的日照中心與小作所來參與體驗，讓新生活社會福利發展促進會照顧的夥伴們也可以深度的認識自己的家鄉。

三和社區發展協會理事長江慶崇指出，在小旅行中走訪社區充滿人文與大自然生態的美麗景緻，社區也希望透過社區的特產洛神花與地瓜米糕的DIY體驗，讓到訪的遊客知道三和社區的主要農特產與農作物能夠變化出的多元料理。此外，目前還有部分場次還沒有報名額滿，有興趣的民眾還可以上官網來報名。

新生活社會福利發展促進會家資社工主任林宥菁說，這次來參與三和社區上山下海追風趣小旅行，新生活社會福利發展促進會的日照中心與手作工坊的夥伴們體驗手作米糕、走訪海邊看看石滬與三生步道，度過充實的一天，為此也很感謝社區開放場次讓協會的夥伴與被照顧的學員們參加，讓大家都有不同的參與，也都擁有了難忘的回憶。