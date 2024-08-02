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慶台北市、動物園百歲生日 Q版動物明星一起搭文湖線

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市立動物園人氣Q版明星動物印在車窗。記者邱書昱／攝影
台北市立動物園人氣Q版明星動物印在車窗。記者邱書昱／攝影

北市及台北市立動物園今年正逢百歲生日，台北捷運將文湖線打造成「台北百四·動物百式」車廂，繪製穿山甲、石虎及台灣黑熊等動物明星，合照打卡就能到動物園服務中心兌換動物貼紙。台北市文化局表示，為慶祝建城140年，陸續跨局處推出各項歡慶活動。

台北市副市長林奕華致詞說，今年正值台北市建城140周年，台北市立動物園110年及北捷30年，市府響應各項活動與企畫，並拍攝出由清代北門出發，走到現今的台北大巨蛋，透過日語和中文報導聲音、早期流行音樂和動物園搬家主題曲等，用影像和照片呈現百年台北。

另外，台北捷運公司推出限量800組的「140周年紀念悠遊卡禮盒」，以台北城的北門為主角，並繪製象徵古今變遷之軌道路線，表達出交通運輸帶動台北百年城市，內涵2張金、銀兩色悠遊卡及龍年限定金錢母1枚。

同時統一企業旗下的Mister Donut推出兩款「台北建城140週年」特仕版甜甜圈，獨特的蘋果風味與牛奶可可沾醬，搭配以糖粉描繪象徵台北生日的「140」和北門圖案貝果，以及星巴克優惠。而郭元益食品則將推出限量迷你冰沙餡餅禮盒；臺虎精釀推出「臺虎生啤酒〈嗨〉 台北建城140周年限定版」。

文化局表示，建城140周年系列活動，陸續推出音樂、電影、時裝、古蹟和漫畫等主軸，也集結各局處系列活動，包括體育局「2024台北馬拉松」、消防局「百年消防安全設備展」、教育局「古蹟漫遊活動」等，邀請民眾見證台北輝煌的前世今生。

各大企業加入歡慶台北市建城140年。記者邱書昱／攝影
各大企業加入歡慶台北市建城140年。記者邱書昱／攝影
長頸鹿車廂。記者邱書昱／攝影
長頸鹿車廂。記者邱書昱／攝影
文湖線的彩繪列車。記者邱書昱／攝影
文湖線的彩繪列車。記者邱書昱／攝影

動物園 北市 北門

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