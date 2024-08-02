「我要比柯南還厲害」家扶育幼院童體驗CSI偵探營
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，新北市長侯友宜也到場鼓勵小朋友學習鑑識科學新知，魔術師「幻術大仙」與警犬福星精彩魔術表演嗨翻全場
今天活動現場由新北果菜市場提供的100個二手紙箱，將看似普通的二手紙箱再利用，疊出一座鑑識謎宮，刑案現場跟紙箱的來源的菜市場一樣，充滿各種氣味，菜市場裡有各類肉品蔬菜，而刑案現場呈現各種類型的證據，就像民眾在菜市場挑選喜歡的菜色，鑑識人員在刑案現場找尋破案的關鍵證據。
此次「CSI偵探體驗營」以環保、創意和教育結合為特色，最大的亮點是用廢棄紙箱搭建的一座鑑識迷宮，模擬校園失蹤案件為主題，內設六種不同的關卡任務小朋友們根據指紋和足跡等線索，展開了一場緊張而刺激的救援行動。
為了增加趣味性，活動中還設計了鑑識科學題庫，小朋友們分組進行PK，在競賽中學習新知。活動中還邀請魔術師幻術大仙擔任特別嘉賓，他與警犬福星的精彩表演，更讓小朋友們目不轉睛，現場充滿歡笑和驚嘆，氣氛達到高潮。
新北市警察局表示，這場集教育、娛樂與環保於一體的活動，不僅為參加者們帶來了快樂和收穫，也希望能藉此培養孩子們的觀察力、推理能力和環保意識，為未來的鑑識科學探索打下基礎。
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