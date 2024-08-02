快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

「我要比柯南還厲害」家扶育幼院童體驗CSI偵探營

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，新北市長侯友宜也到場鼓勵小朋友學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，新北市長侯友宜也到場鼓勵小朋友學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影

新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，新北市長侯友宜也到場鼓勵小朋友學習鑑識科學新知，魔術師「幻術大仙」與警犬福星精彩魔術表演嗨翻全場

今天活動現場由新北果菜市場提供的100個二手紙箱，將看似普通的二手紙箱再利用，疊出一座鑑識謎宮，刑案現場跟紙箱的來源的菜市場一樣，充滿各種氣味，菜市場裡有各類肉品蔬菜，而刑案現場呈現各種類型的證據，就像民眾在菜市場挑選喜歡的菜色，鑑識人員在刑案現場找尋破案的關鍵證據。

此次「CSI偵探體驗營」以環保、創意和教育結合為特色，最大的亮點是用廢棄紙箱搭建的一座鑑識迷宮，模擬校園失蹤案件為主題，內設六種不同的關卡任務小朋友們根據指紋和足跡等線索，展開了一場緊張而刺激的救援行動。

為了增加趣味性，活動中還設計了鑑識科學題庫，小朋友們分組進行PK，在競賽中學習新知。活動中還邀請魔術師幻術大仙擔任特別嘉賓，他與警犬福星的精彩表演，更讓小朋友們目不轉睛，現場充滿歡笑和驚嘆，氣氛達到高潮。

新北市警察局表示，這場集教育、娛樂與環保於一體的活動，不僅為參加者們帶來了快樂和收穫，也希望能藉此培養孩子們的觀察力、推理能力和環保意識，為未來的鑑識科學探索打下基礎。

新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，新北市長侯友宜也到場鼓勵小朋友學習鑑識科學新知。記者王長鼎／翻攝
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，新北市長侯友宜也到場鼓勵小朋友學習鑑識科學新知。記者王長鼎／翻攝
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天舉辦第七屆CSI偵探體驗營，攜手家扶中心及育幼院帶領小朋友體驗刑事鑑識，學習鑑識科學新知。記者王長鼎／攝影

朋友 紙箱

延伸閱讀

彰化家扶弱勢兒助學金缺口近六成 全盲父流淚感謝家扶募款

影／彰化北斗三死火災調查肇因 死者抽菸引起？家屬不滿房東推責任

20萬元可買什麼？彰化二林家扶獲及時雨 更新6大設備

彰化家扶菁英青年組聯誼會 人生起飛希望合力回報社會

相關新聞

審計處點名2成夾娃娃機業者仍離學校近 新北：51家違規已開罰

新北市2023年9月起推動夾娃娃機自治條例，但新北審計處認為，距離學校100公尺內不能有娃娃機，但仍有逾2成業者不符規定...

北市好孕專車補助爆拆單超額領補助 社會局澄清2原因所致

北市去年7月推出「好孕2U專車補助」，設籍北市懷孕媽媽可獲8000元乘車優惠，服務周年已有1萬7638案申請，完成39萬...

農場搬進市府大廳 新北市食農教育展今開幕

新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」...

學齡前特教生事務冷處理？新北議員黃淑君：今起跟侯友宜行程

新北市長侯友宜今出席新北食農教育展記者會，在參觀食農教育特色場域時，疑似跟新北市議員黃淑君吵架，黃淑君說，是因為要協助處...

94歲許新傳不窮教育、家訓凡事忍耐 獲新北最年長模範父親獎

今年已高齡94歲的許新傳，自小家境質苦沒機會受到良好教育，白手起家創立小公司，深知不識字的痛苦因此秉持再窮也不剝奪小孩受...

台北人口提早邁入超高齡 健康銀髮漸增...商機在這裡

台北市65歲以上人口占比近23%，已提早全國邁入了超高齡化社會，北市參加第一屆高齡健康產業博覽會，匯聚與長者相關政策單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。