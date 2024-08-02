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好孕專車補助疑遭超額申領 北市府：已優化系統

中央社／ 台北2日電

北市府推好孕專車補助，審計部報告指有拆單超額申領補助等狀況。社會局今天表示，初期因系統不穩或民眾操作錯誤，導致重複支付，確認錯誤就取消交易，已優化系統因應。

台北市政府為照顧孕婦懷孕期間行的安全，去年7月推出好孕2U專車補助，每次懷孕可申請1次，並結合台北通提供孕婦證及新台幣8000元電子乘車金，單趟次最高補助250元，乘車金使用效期至預產期後6個月。

審計部報告指出，北市府推動孕婦乘車補助實施計畫，由社會局在112年度編新台幣3920萬元預算因應，但有申請人以拆單方式申領補助、上下車地點非屬補助營業區域等狀況，有待檢討。

報告提到，以電腦稽核軟體輔助查核北市社會局核銷去年7至9月台北市好孕乘車補助資料，發現部分民眾報支車資抵用超過單趟補助上限250元，涉變相以拆單方式，在90秒內連扣2筆250元以下車資申請補助，總數共300筆。

此外，部分民眾核銷乘車補助的上、下車地點在非屬合作車隊共同營業區域有141筆交易，違反北市府補助規定，經抽核其中8筆，並以地圖定位查詢申請人的上、下車地點，卻包含新竹、台中、花蓮等地飯店或旅遊景點附近。

報告指出，北市府提供補助是要減輕孕婦可在區域性短途車資負擔，卻變相淪為長途或旅遊補助，與原計畫立意不符應改善。

台北市社會局對此回應，好孕2U專車補助政策實施初期，因系統不穩或民眾操作錯誤，發生多次重複支付狀況，讓系統判定只要交易2次以上皆為重複支付，經確認為錯誤支付已協助取消交易，後續會持續優化系統，並建置阻擋重複支付功能。

社會局表示，政策所指台北市共同營業區車輛是以計程車營業區域規範，包含基隆、桃園、宜蘭、新竹等地，因原本單趟補助訂有上限機制，跟補助長短程額度上限無差異，但為擴大支持孕婦外出及提高便利性，今年已擴大全台皆能使用。

北市府 孕婦 新竹

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