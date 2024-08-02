審計處點名2成夾娃娃機業者仍離學校近 新北：51家違規已開罰

新北市2023年9月起推動夾娃娃機自治條例，但新北審計處認為，距離學校100公尺內不能有娃娃機，但仍有逾2成業者不符規定，卻只函文通知改善，認為不積極作為。經發局回應，去年9月至12月是緩衝期，列管的310家，今年已主動稽查其中189家，132家已搬至別處營業，51家違規營業皆已開罰。

截至6月30日統計，列管家數共1640家，其中，列管距離學校未達100公尺或主要出入口未臨接6公尺道路者共310家，設於住宅區，需申請夜間營業管理計畫者共1088家。

新北審計處指出，自治條例規定在住宅區的業者，要提出夜間管理維護計畫，才能營運，但經發局尚未訂定夜間稽查計畫，也尚未稽查，另外，夾娃娃機店要離學校100公尺以上，可是仍有逾2成業者設置地點不符規定，卻只函文通知業者改善，認為不積極作為。

經發局回應，設置地點違規部分，已在2023年8月自治條例生效前，就已發函通知列管的310家業者，同 年的9月至12月為輔導期，提供搬遷緩衝期。今年元旦起回歸一般商業管理，截至今年6月底，已主動稽查189家，其中6家經現場確認路寬超過6公尺，未違反規定；132家已搬至別處營業，51家違規營業，並已依自治條例予以裁處。針對違規營業及尚未排查部分，將持續主動稽查。

另針對夜間營業部分，截至7月底統計，已有803家申請，核准658家，也已請警察局轄區分局協助深夜至轄區住宅區查訪，如查獲有違反自治條例規定，未申請夜間營業許可即營業者，依自助條例予以裁處，截至6月底共處分5家。

經發局表示，因自助選物販賣機店多屬無人商店，如稽查時無法於店內公告資訊得知該商家負責人，將透過多元管道，如函請稅捐單位協助提供稅籍登記負責人資訊，或查調建築物所有權人資訊，並請其提供負責人資訊等。於取得負責人資訊後，皆依自治條例規定予以裁處。