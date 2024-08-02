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北市好孕專車補助爆拆單超額領補助 社會局澄清2原因所致

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市去年7月推出「好孕2U專車補助」，設籍北市懷孕媽媽可獲8000元乘車優惠，服務周年已有1萬7638案申請，完成39萬1700趟次。本報系資料照／記者林俊良攝影
北市去年7月推出「好孕2U專車補助」，設籍北市懷孕媽媽可獲8000元乘車優惠，服務周年已有1萬7638案申請，完成39萬1700趟次。本報系資料照／記者林俊良攝影

北市去年7月推出「好孕2U專車補助」，設籍北市懷孕媽媽可獲8000元乘車優惠，服務周年已有1萬7638案申請，完成39萬1700趟次。審計報告發現，部分民眾涉嫌利用拆單超額申領補助等狀況，要檢討改善。社會局說，起初是因系統不穩或民眾操作錯誤所致，經確認是錯誤支付都會取消，目前每月開會推動系統優化。

社會局「台北市孕婦乘車補助實施計畫」，去年編列預算3920萬元，結合「台北通」派發孕婦證及8000元電子乘車金，每次懷孕限申請1次，限孕婦本人在合作車隊共同營業區的基北北桃宜搭乘使用，依實際車資折抵，單趟次最高補助250元，期限可至預產期後6個月。

審計報告指出，查核社會局去年7至9月補助核銷，部分民眾涉嫌變相利用拆單方式，於90秒內連扣2筆250元以下車資並申請自己應付車資，共300筆；141筆交易的上下車地點非屬合作車隊共同營業區域，且抽核8筆交易遍及台中、高雄與花蓮等地飯店或旅遊景點附近，導致專車補助變相淪為補助孕婦長途或旅遊補助。

審計報告也點出，社會局列管北市各行政區產檢院所總數89家，但經衛生局統計至去年9月，申請參與該計畫的合作醫療院所僅44家，僅占49.44%，比率仍低，分析主要是內湖等6行政區產檢院所參與該計畫比例僅4成5至2成所致。

社會局說明拆單超額領補助狀況，政策施行初期，因系統不穩或民眾操作錯誤，發生多次重複支付，系統判定交易含2次以上皆為重複支付，社會局經確認該筆交易是錯誤支付，都會協助取消。

另外，社會局為減少系統錯誤交易及阻擋重複支付情事，持續與資訊局召開系統優化會議，平均每月至少1場，最近一次是7月26日，未開會期間也即時聯繫討論系統調整、優化進度，確保系統穩定運行。

社會局說，目前已向車隊業者追（扣）減去年7月至12月非共同營業區車輛的交易金額6萬多元；也考量補助已設有單趟支付上限機制，今年取消區域限制，擴大全台皆可使用。

至於媒合醫療院所參與計畫比率仍低，社會局說，加入困難主因在於，部分院所規模較小，人力實難兼辦其他業務，故評估不加入合作。該計畫申請管道多元，包含院所窗口、線上申請、各區公所，會與衛生局積極邀請院所加入合作，目前合作有39家；社會局會提供海報及DM單張給未加入的院所，協助孕婦線上申請，也是另種合作模式。

北市 孕婦 衛生局

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