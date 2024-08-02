快訊

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

學童營養午餐蔬果農藥合格率！新北市成績最好 桃園、台中待改進

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農場搬進市府大廳 新北市食農教育展今開幕

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影
新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影

新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展，包含食農闖關遊戲、新北食農教育農場及好物介紹、食農教育工作坊等，新北市長侯友宜表示，食農教育要從小扎根，讓孩子們了解有機友善的耕作環境。

為了讓民眾更了解食農教育與永續發展，農業局把農場直接搬進市府大廳，並設計四大闖關互動裝置，讓民眾透過遊戲認識新北市永續農漁業特色，其中，「地產地銷小農夫」模擬農場苗圃，讓學童將發芽苗插入土盆，體驗農場工作，另外還模擬漁場跟生態農場，認識友善漁法、建議食用魚種，或是分辨農業益蟲及害蟲。

另外，也邀請基隆、桃園、家樂福文教基金會、新北食農教育特色場域等單位，展出各場域的食農教育教案、遊程介紹，以及特色教具或產品；展區也與台灣大學昆蟲學系及台灣大學昆蟲標本館合作，展示田間生態系的昆蟲標本，藉此讓民眾認識永續農業的田間小幫手。

展覽期間周末8月3、4、11、12日還有加開4場次免費食農教育工作坊，內容包含友善雞蛋、蜂蠟蠟燭、堆肥蚯蚓等手作活動，開放現場報名，每一場次20人。此外，完成展覽闖關活動，持闖關卡到合作的7家食農教育場域消費或體驗，可享專屬優惠。

侯友宜表示，「永續城市，農業共好」是新北市政府打造永續農業環境的核心理念，市府輔導食農教育場域、培訓師資、協助設計教案並帶學生實作，讓食農教育向下扎根。

新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影
新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影
「地銷小農夫」模擬農場苗圃，讓學童將發芽苗插入土盆，體驗農場工作。記者江婉儀／攝影
「地銷小農夫」模擬農場苗圃，讓學童將發芽苗插入土盆，體驗農場工作。記者江婉儀／攝影
新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影
新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影
新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影
新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜將已經發芽的土盆送給小朋友。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜將已經發芽的土盆送給小朋友。記者江婉儀／攝影

永續 食農教育

延伸閱讀

學齡前特教生事務冷處理？新北議員黃淑君：今起跟侯友宜行程

新北20位校長退休、18位新任 侯友宜盼品德教育不能少

新北市長3熱門人選可望同框 侯友宜揭宴請目的

影／將宴請藍綠白立委 侯友宜：爭取預算建設新北

相關新聞

台中機車族注意！31輛車未排氣定檢遭罰 註銷牌照無法上路

很多機車車主擔心因搬家或居住在外等錯過排氣定檢遭罰。台中市環保局統計，台中每年應定檢機車高達126萬多輛，去年就有31輛...

審計處點名2成夾娃娃機業者仍離學校近 新北：51家違規已開罰

新北市2023年9月起推動夾娃娃機自治條例，但新北審計處認為，距離學校100公尺內不能有娃娃機，但仍有逾2成業者不符規定...

北市好孕專車補助爆拆單超額領補助 社會局澄清2原因所致

北市去年7月推出「好孕2U專車補助」，設籍北市懷孕媽媽可獲8000元乘車優惠，服務周年已有1萬7638案申請，完成39萬...

農場搬進市府大廳 新北市食農教育展今開幕

新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」...

學齡前特教生事務冷處理？新北議員黃淑君：今起跟侯友宜行程

新北市長侯友宜今出席新北食農教育展記者會，在參觀食農教育特色場域時，疑似跟新北市議員黃淑君吵架，黃淑君說，是因為要協助處...

94歲許新傳不窮教育、家訓凡事忍耐 獲新北最年長模範父親獎

今年已高齡94歲的許新傳，自小家境質苦沒機會受到良好教育，白手起家創立小公司，深知不識字的痛苦因此秉持再窮也不剝奪小孩受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。