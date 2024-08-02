農場搬進市府大廳 新北市食農教育展今開幕

新北市推廣食農教育，農業局即日起至8月12日，在市府一樓大廳舉辦「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展，包含食農闖關遊戲、新北食農教育農場及好物介紹、食農教育工作坊等，新北市長侯友宜表示，食農教育要從小扎根，讓孩子們了解有機友善的耕作環境。

為了讓民眾更了解食農教育與永續發展，農業局把農場直接搬進市府大廳，並設計四大闖關互動裝置，讓民眾透過遊戲認識新北市永續農漁業特色，其中，「地產地銷小農夫」模擬農場苗圃，讓學童將發芽苗插入土盆，體驗農場工作，另外還模擬漁場跟生態農場，認識友善漁法、建議食用魚種，或是分辨農業益蟲及害蟲。

另外，也邀請基隆、桃園、家樂福文教基金會、新北食農教育特色場域等單位，展出各場域的食農教育教案、遊程介紹，以及特色教具或產品；展區也與台灣大學昆蟲學系及台灣大學昆蟲標本館合作，展示田間生態系的昆蟲標本，藉此讓民眾認識永續農業的田間小幫手。

展覽期間周末8月3、4、11、12日還有加開4場次免費食農教育工作坊，內容包含友善雞蛋、蜂蠟蠟燭、堆肥蚯蚓等手作活動，開放現場報名，每一場次20人。此外，完成展覽闖關活動，持闖關卡到合作的7家食農教育場域消費或體驗，可享專屬優惠。