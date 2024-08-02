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學齡前特教生事務冷處理？新北議員黃淑君：今起跟侯友宜行程

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜在參觀食農教育特色場域聽導覽時，黃淑君現身在侯友宜附近，但2人全場零互動，侯友宜主動要跟黃淑君講話，也被黃閃掉，全程跟在侯友宜身後。記者江婉儀／攝影
侯友宜在參觀食農教育特色場域聽導覽時，黃淑君現身在侯友宜附近，但2人全場零互動，侯友宜主動要跟黃淑君講話，也被黃閃掉，全程跟在侯友宜身後。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今出席新北食農教育展記者會，在參觀食農教育特色場域時，疑似跟新北市議員黃淑君吵架，黃淑君說，是因為要協助處理學齡前特教生事務，卻被市府冷處理，從今天起每場市長行程她都會盡力跟，直到市府願意正面回應。新北市教育局表示，局長張明文會主動致電與議員聯繫蒐集相關意見。

侯友宜在參觀食農教育特色場域聽導覽時，黃淑君現身在侯友宜附近，但2人全場零互動，侯友宜主動要跟黃淑君講話，也被黃閃掉，全程跟在侯友宜身後，直到侯友宜行程結束，黃淑君才過去與侯講話，黃淑君提到學齡前特教事件，侯友宜說「我沒有不理你」，2人聊幾句後，侯看媒體靠近就快速結束話題，在幕僚陪同下離開。

黃淑君表示，板橋私立福音幼兒園日前傳出施暴事件，她調查發現，福音根本不是專業特教機構，當時協助家長陳情，請教育局協助推薦學齡前特教幼兒園時，給的名單卻是福音幼兒園，認為通報機制有問題，行政過程也要優化，她多次傳訊侯友宜公務手機和私人手機，卻都沒得到回應。

黃淑君說，7月24日侯友宜前往浮洲橋視察，她當時就有向侯提起傳訊都沒被回覆的問題，侯稱「不是不回覆，是幕僚看了沒告訴我」，但之後傳訊仍未收到正面回應，甚至打電話也沒接，才會以出席記者會不互動的方式表達不滿。

黃淑君認為，學齡前特教生的問題亟待解決，又牽涉到多個單位，希望市長拿出魄力幫幫這些孩子，「要不是他一直拒接電話、不回訊息，我也不會這樣」，若市府願意花時間溝通，並承諾先透過衛生局建立特教早療系統，開設專門門診，希望能透過這樣的方式逼市府表態處理，否則「從今天開始每場活動我都跟，直到市府願意正面回應」。

教育局回應，新北市重視學前特教，除積極投入資源，對於各界包括各級民代表提出的意見及問題亦十分重視，積極溝通回應並提供相關訊息。教育局感謝議員關心學前特教問題，教育局長張明文主動致電與議員聯繫蒐集相關意見，後續針對相關議題積極討論交換意見，讓新北的學前特教更進步，照顧好每一位孩子。

侯友宜 食農教育

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