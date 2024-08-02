94歲許新傳不窮教育、家訓凡事忍耐 獲新北最年長模範父親獎

今年已高齡94歲的許新傳，自小家境質苦沒機會受到良好教育，白手起家創立小公司，深知不識字的痛苦因此秉持再窮也不剝奪小孩受良好教育機會，刻苦拉拔4名小孩在各自領域有所成就，立業後也協助貧苦孩童就學、捐贈救護車等。父親節將至，新北市鶯歌區公所今表揚23位模範父親，許新傳也成為新北市境內最年長獲模範父親獎得主。

許新傳自幼便跟隨父親輾轉各地，在山區開山、闢地、造路、做工程等，以微薄之力分擔家中經濟，其婚後育有2子2女，夫妻兩人撐起家中生計。30歲擁有自己小工廠從事電器零件生產製作、42歲時創立陶瓷公司從事建材製造業，並加入陶瓷公會、獅子會等社團，隨著經濟好轉將事業延伸到越南。

許新傳以「凡事要忍耐，寧願吃虧也不占別人便宜，要對得起自己的良心」為家訓，希望子女勿忘初衷。另他深知不識字之苦，秉持再窮也不剝奪小孩受良好教育機會全心全力栽培子女，給予最好環境與最大父愛，重視子女品德養成，男女一視同仁，堅持讓每個小孩都受到最好的教育，子女也都取得大學以上學歷，至今各個在不同領域中有所成就。

許新傳早期擔任學校家長會長出錢出力，協助貧苦孩童就學、就業，在擔住獅子會長時力促捐贈救護車、聯合社區服務慈善公益活動時捐贈子宮頸抹片篩檢巡迴車、熱心公益深受鄰里讚揚。新北市鶯歌區公所今舉辦模範父親表揚典禮，鶯歌區長曾明華代表新北市長侯友宜向今年獲獎的23位模範父親致上祝福，許新傳也成為新北獲模範父親獎最年長得主。