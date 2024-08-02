快訊

黑色星期五！「4大原因」造成台股收盤崩跌1004點 創史上最大跌點

中職／球員進賭場遭警逮捕 味全龍：召開紀律委員會討論

台股大地震 法人建議保守操作但曝「最佳買點落在這時間」

台北人口提早邁入超高齡 健康銀髮漸增...商機在這裡

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市府參加高齡健康產業主題館，透過市府跨局處整合囊括各項長輩所需。記者邱書昱／攝影
台北市府參加高齡健康產業主題館，透過市府跨局處整合囊括各項長輩所需。記者邱書昱／攝影

北市65歲以上人口占比近23%，已提早全國邁入了超高齡化社會，北市參加第一屆高齡健康產業博覽會，匯聚與長者相關政策單位，呈現產業發展及企業服務。業者透露，未來健康的銀髮長輩會逐漸增加，替他們打造便利、舒適的遊程，一定是未來商機。

台北市副秘書長林哲宏致詞表示，台北主題館透過市府跨局處整合，以健康與醫療、敬老與親老、無障礙暢行、觀光旅遊，以及產業創新等推動成果，向社會展示北市高齡健康產業的無限潛力，也盼更多企業機構投入，共促銀髮高齡生活品質。

他介紹，台北市信義廣慈住宿長照機構是首創綜合性的醫養合一照顧模式，落實老化在地醫療照護。交通部分，打造交通友善區，並且擴大敬老卡點數使用範圍。甚至退休長輩欲再度步入職場，市府也會排除高齡勞動者的就業障礙，首創「中高齡者及高齡者友善企業認證」。

特別是退休後的長輩，仍保有一定活動力和精神力，銀髮一起玩旅行社創辦人劉彥宏點出長輩不出門的原因，「一是醒來不知道要去哪裡，二是想到可能士林官邸有花卉展，但是不知道怎麼過去。」於是，他利用Line社群平台，不需要多餘的App，只要平時的聊天就能提供訊息。

劉彥宏說，Line會在早上推播相關問候訊息給予長輩，裡面的交通資訊包含上下車，哪一些大眾運輸等，都是能用敬老卡去折抵，對於長輩相當方便。透過線上活動，也看到長輩想要外出旅遊的心情，因而在2018年也開創針對長輩的旅行社。

劉彥宏說，尤其退休後，生活圈變小了，社交也隨之下降，旅行不只是出門遊玩，更重要是聚會。他也說，人口老化是趨勢，健康的銀髮族也會更多，希望給予適合長輩的遊程，為此也能保有活力，不僅是銀髮經濟，還能減少社會醫療資源的挹注。

北市 老化 長輩

延伸閱讀

影／高齡健康產業博覽會開幕 賴清德：台灣機會來了

舊城再生基地轉型竹市住宅都更辦公室 單一窗口更便民

屏基原住民員工進用率高達11％ 院方今辦歡慶原住民日互動活動

街頭罰跪案遭監院糾正 北市：市長「上台後」已檢討精進

相關新聞

國慶晚會首選在大巨蛋 蔣萬安：廣邀所有民眾參與

立法院長韓國瑜有意在台北大巨蛋舉辦國慶晚會，台北市蔣萬安日前受訪指出10月會在大巨蛋就會舉辦國慶晚會。蔣萬安上午參加市政...

陳子鴻可幫忙牽線「二姐」？ 蔣萬安：我超級粉絲、非常興奮

台北大巨蛋何時能開演唱會，成熱門話題，台北市長蔣萬安前天受訪表示最快9月就能舉辦，並希望歌后江蕙能在大巨蛋開唱，並二度許...

雙北公車鬧司機荒 退休潮恐更缺

雙北公車駕駛缺工潮難解，60歲以上司機占比北市約17.43%、新北14%，業界憂心，退休潮讓司機更缺，北市公運處指出，公...

94歲許新傳不窮教育、家訓凡事忍耐 獲新北最年長模範父親獎

今年已高齡94歲的許新傳，自小家境質苦沒機會受到良好教育，白手起家創立小公司，深知不識字的痛苦因此秉持再窮也不剝奪小孩受...

台北人口提早邁入超高齡 健康銀髮漸增...商機在這裡

台北市65歲以上人口占比近23%，已提早全國邁入了超高齡化社會，北市參加第一屆高齡健康產業博覽會，匯聚與長者相關政策單位...

營養午餐農藥怎控管？侯友宜：有食安智慧監控中心及科技輔助

據六都學校營養午餐生鮮蔬果農藥殘留抽驗合格率統計，台中市是六都倒數第二，另也傳出新北的營養午餐食材農藥檢出偏高，新北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。