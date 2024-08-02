台北人口提早邁入超高齡 健康銀髮漸增...商機在這裡

台北市65歲以上人口占比近23%，已提早全國邁入了超高齡化社會，北市參加第一屆高齡健康產業博覽會，匯聚與長者相關政策單位，呈現產業發展及企業服務。業者透露，未來健康的銀髮長輩會逐漸增加，替他們打造便利、舒適的遊程，一定是未來商機。

台北市副秘書長林哲宏致詞表示，台北主題館透過市府跨局處整合，以健康與醫療、敬老與親老、無障礙暢行、觀光旅遊，以及產業創新等推動成果，向社會展示北市高齡健康產業的無限潛力，也盼更多企業機構投入，共促銀髮高齡生活品質。

他介紹，台北市信義廣慈住宿長照機構是首創綜合性的醫養合一照顧模式，落實老化在地醫療照護。交通部分，打造交通友善區，並且擴大敬老卡點數使用範圍。甚至退休長輩欲再度步入職場，市府也會排除高齡勞動者的就業障礙，首創「中高齡者及高齡者友善企業認證」。

特別是退休後的長輩，仍保有一定活動力和精神力，銀髮一起玩旅行社創辦人劉彥宏點出長輩不出門的原因，「一是醒來不知道要去哪裡，二是想到可能士林官邸有花卉展，但是不知道怎麼過去。」於是，他利用Line社群平台，不需要多餘的App，只要平時的聊天就能提供訊息。

劉彥宏說，Line會在早上推播相關問候訊息給予長輩，裡面的交通資訊包含上下車，哪一些大眾運輸等，都是能用敬老卡去折抵，對於長輩相當方便。透過線上活動，也看到長輩想要外出旅遊的心情，因而在2018年也開創針對長輩的旅行社。

劉彥宏說，尤其退休後，生活圈變小了，社交也隨之下降，旅行不只是出門遊玩，更重要是聚會。他也說，人口老化是趨勢，健康的銀髮族也會更多，希望給予適合長輩的遊程，為此也能保有活力，不僅是銀髮經濟，還能減少社會醫療資源的挹注。