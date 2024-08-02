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營養午餐農藥怎控管？侯友宜：有食安智慧監控中心及科技輔助
據六都學校營養午餐生鮮蔬果農藥殘留抽驗合格率統計，台中市是六都倒數第二，另也傳出新北的營養午餐食材農藥檢出偏高，新北市長侯友宜表示，新北有食安智慧監控中心，也有質譜儀等科技檢查，透過層層把關做好食安。新北市教育局表示，市府跨局處合作，定期稽查抽驗食材。
侯友宜今出席新北市食農教育展後受訪，侯友宜表示，新北有創立新北市食安智慧監控中心，將學校營養午餐嚴格把關，除了質譜儀有發揮作用，還有透過科技檢查，以及從源頭溯源管理，從第一線契作開始，有機蔬菜及在截切廠，到最後的烹煮過程，都嚴格把關，甚至蔬果到了學校，還會測量溫度是否符合規定，只有嚴格透過各項程序的把關，才能夠把食安做到位。
教育局表示，已有衛生局、農業局及環保局組成聯合稽查小組，定期至團膳公司、食材供應商及學校，稽查章Q食材及抽驗學校使用有機及產銷履歷蔬菜，以確保蔬菜品質安全無虞。
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